Fiscal Pérez acusa a Chávarry de querer interferir en la investigación a Keiko

El fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chavarry, pone en riesgo la investigación a la presunta organización criminal que lideraría Keiko Fujimori y trataría de evitar que posibles testigos acudan a declarar.

Esta fue la respuesta del fiscal José Domingo Pérez a la amenaza del titular del Ministerio Público, quien el martes dijo que podría retirarlo del caso.

Pérez expuso las recientes declaraciones de Chávarry como nuevo elemento de convicción ante el juez Richard Concepción Carhuancho, para sustentar que el fiscal supremo está siendo presionado por los miembros de la presunta organización criminal para influir en las investigaciones contra Fujimori.

“Ya lo dijo el Testigo Protegido 2017-55-3: hay una presión hacia el fiscal de la Nación y una insistente actividad de desprestigio al fiscal José Domingo Pérez. Presento estas entrevistas que dio el titular del Ministerio Público, quien manifiesta que en cualquier momento puede remover al fiscal Pérez. Quien habla, puede dejar la investigación contra Keiko Fujimori”, sostuvo el fiscal anticorrupción.

Señaló que el objetivo detrás de las declaraciones de Chávarry sería alejar a posibles testigos y colaboradores eficaces del caso que investiga.

“Está dando un mensaje al testigo que se quiera acercar a la Fiscalía, que se quiera acoger a la colaboración eficaz, de que el fiscal puede ser removido”, manifestó.

Todo esto apunta –refirió Pérez– a que se trata de una organización criminal.

“Lo más lamentable es que está indicando a los testigos protegidos, a los colaboradores eficaces que se encuentran comprometidos con la solución de este caso y con la averiguación de la verdad, que el fiscal que está conociendo sus testimonios, en cualquier momento, puede ser removido”, señaló.

La amenaza de Chávarry es real. Como se conoce, Pérez es un fiscal titular provincial anticorrupción, destacado al Equipo Especial Lava Jato por el actual Fiscal de la Nación.

Por tanto, él mismo podría dejar sin efecto dicha orden.

“En cualquier momento lo puedo remover (a Pérez)”, advirtió Chávarry el martes.

MOLESTIA

Desde varios sectores se ha pedido la renuncia de Chávarry a la Fiscalía de la Nación por considerar que su presencia le hace mucho daño a la institución y a la lucha contra la corrupción.

Se lo han demandado organizaciones civiles, congresistas y representantes del Gobierno. Pero él prefiere mantenerse en el cargo.

Por cierto, tiene en la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular una razón para sentirse protegido y respaldado.

Las investigaciones en su contra están paralizadas en el Congreso. Mientras tanto, ayer tuvo una mañana ocupada, con entrevistas en tres medios de comunicación para, precisamente, responderle al fiscal Pérez.

“Yo no digo que no esté cumpliendo (Pérez). Yo digo que muchas veces las personas no tienen las formas para dirigirse a un superior. Me parece un altanero. Una persona que no está cumpliendo”, expresó en el programa de Milagros Leiva, en canal 9.

Con esas palabras evidenció su molestia por el interrogatorio al que será sometido por Pérez por el caso Fujimori. La fecha fijada por este último sería el 19 de noviembre. Sin embargo, el titular del Ministerio Público aseguró que él será quien determine la fecha y hora.

“Voy a ir pero no en la forma que él indica (...) Yo tengo que fijar el día y la hora. Yo tengo que saber para qué me llama. Ahora recién me enteré de la citación por los medios”, sostuvo.

Por su parte, Julio Rodríguez, abogado de Chávarry, aseguró que el fiscal de la Nación asistirá al interrogatorio, pero que se tiene que respetar su jerarquía.

LAS NOTAS

Chávarry también negó haber participado en alguna coordinación para que se modifiquen sus notas durante el proceso de su ratificación a cargo del ya desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Dijo que no tuvo ningún contacto con los exconsejeros o con funcionarios durante esa etapa.

Aseguró que las críticas se deben a un fallo en el sistema que se utiliza en el CNM. Añadió que su caso no es el único.

“El error ha sido porque el sistema falló ese día, no solo conmigo sino con todas las personas inmersas en esa convocatoria. Eso se regularizó ese mismo día. Lo dijo el director general del CNM, lo ha dicho el técnico que trabajó ese tema y también el procurador del CNM, quien, con una resolución, ha dicho que se debe investigar y llamar la atención al funcionario que no tuvo la destreza para manejar el sistema”, argumentó.❧