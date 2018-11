Mercedes Aráoz a Pedro Chávarry: "No me asustan los fiscales sicarios"

La congresista y vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, respondió tras la denuncia constitucional en su contra realizada por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Esto por presunto delito de cohecho activo genérico impropio y tráfico de influencias en agravio del Estado.

"He tomado conocimiento de la denuncia constitucional de Pedro Chávarry. Sólo confirma el uso político de la Fiscalía. Es una acusación express, sin pruebas, sin respetar mi derecho a la defensa, no rendí manifestación. No me asustan los fiscales sicarios. Sí me preocupa el Perú", expresó en su cuenta de Twitter.

Cabe destacar que esta denuncia fue realizada por el caso 'keikovideos', donde se evidenció una presunta compra de congresistas de la oposición para cambiar su voto en contra de la vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Esto fue difundido a través de videos clandestinos grabados por el congresista Moisés Mamani, quien también esta comprendido en la investigación, más no en la acusación del fiscal Chávarry.

En cuanto a Merecedes Aráoz se le implica por supuestamente haber tenido conocimiento del presunto negociado para otorgar obras a congresistas a cambio que estos voten en contra de la vacancia del expresidente Kuczynski. Kenji Fujimori fue uno de los principales protagonistas.

La formalización de esta medida se da tras la investigación preliminar que el titular del Ministerio Público ordenó el último 21 de setiembre. En ese marco, la disposición alcanzó a los congresistas Bienvenido Ramírez, Marita Herrera, Kenji Fujimori, Marvin Palma, Clayton Galván, Estelita Bustos, Lizbeth Robles, Sonia Echevarría y la suspendida Maritza García.

En cuanto al Ejecutivo, la acusación alcanza hacia el exministro José Arista, la vicepresidenta Mercedes Araóz y el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. De la bancada oficialista fue involucrado el legislador Carlos Bruce.