Chávarry: “Puedo remover a Pérez en cualquier momento”

El fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, afirmó que tiene la autoridad para remover de su cargo al fiscal José Pérez, quien lo citó para el 19 de este mes a fin de que declare como testigo en el caso de los aportes a la campaña de Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular. Agregó que si no lo ha retirado es porque esa decisión sería vista como una represalia de parte suya.

"Quien dirige la institución es quien le habla. Yo puedo removerlo... ¿Por qué no lo hago? Porque no quiero que se tome como una represalia porque me está cuestionando", afirmó en declaraciones al programa Combutters, en Willax TV.

"¿Entonces puede removerlo?, le insistieron al Fiscal de la Nación buscando en él una declaración radical que no llegó.

"En cualquier momento lo puedo remover (al fiscal Pérez), si compruebo que no está realizando su función", contestó Chávarry.

El Fiscal de la Nación dejó entrever además que el fiscal Pérez estaría siendo objeto de investigación por el órgano de control, para una eventual sanción por "indisciplina".

"Tengo entendido que los organismos se activan mecánicamente cuando hay este tipo de actividades", respondió a la pregunta direccionada de Butters por vincular al fiscal Pérez con una "conducta indisciplinada".

Aunque Chávarry había señalado que Pérez, siendo su subordinado, no podía llamarlo a declarar, anoche se mostró dispuesto a acudir a su convocatoria; pero dejó en claro su fastidio y estableció que él pone las condiciones básicas de esa reunión.

"Con tal de que las investigaciones tengan buenos resultados, yo soy capaz de ir a la punta del cerro, a cualquier lugar. Puedo colaborar. NO me gusta los gestos de autosuficiencia (de Pérez), como decir "Yo voy a citar al Fiscal de la Nación". Él tiene que pedirme a mí que yo le dé el lugar y la hora para que me tome la declaración", precisó.

Aunque el entrevistador fue sumamente concesivo y halagador, Chávarry no soltó mayor prenda sobre las investigaciones en el caso Lava Jato.

Corroboró sí que en los próximos días se tendrá novedades respecto al proceso a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, procesada por las inrregularidades en la concesión de Línea Amarilla.

"Ya se le acabó la suerte -amenazó-, ya debe haber llegado información de Andorra sobre los montos supuestamente otorgados por OAS para la campaña del No a la revocatoria", indicó

En cambio, el jefe del Ministerio Público aprovechó para criticar las acusaciones en su contra que están a la espera de debate en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cuyo presidente, el fujimorista César Segura, se niega a priorizar, pese a la exigencia de las demás bancadas.

Indicó además que si la primera acusación constitucional en su contra fue archivada porque no había cómo probar su relación con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, las otras tres que se basan en el mismo razonamiento deben también correr la misma suerte.

"Si son los mismos motivos, deben ser archivados", señaló.

Más adelante, destacó su labor como fiscal provincial en los años de la violencia terrorista, acompañando a los efectivos de la Dircote, y también su función como magistrado del Poder Judicial.

"Ya se le acabó la suerte -dijo-, ya debe haber llegado información de Andorra sobre los montos supuestamente otorgados por OAS para la campaña del No a la revocatoria".