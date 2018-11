Pedro Chávarry: "Puedo remover a Domingo Pérez en cualquier momento"

Poder. El Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en medio de las diversas acusaciones en su contra, se presentó en un programa de televisión y arremetió contra el fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez. El máximo representante del Ministerio Público dejó claro las medidas que puede tomar ante eventuales incumplimientos.

Pedro Chavarry dijo que si el fiscal José Domingo Pérez no cumple con su labor, podría ser removido y hasta separado de la institución. "Puedo removerlo en cualquier momento si veo que no cumple con su función", aseveró en el programa "Combutters" de Willax TV.

Como se recuerda, el fiscal José Domingo Pérez citó a Pedro Chávarry para interrogarlo en el marco de la investigación contra Keiko Fujimori. En un inicio, Chávarry Vallejos dijo que "no podría investigarlo porque era su inferior", pero ahora se contradice y aseveró que sí accedería.

"Yo con tal que las investigaciones tengan buen resultado, soy capaz de ir a la punta del cerro. Yo puedo colaborar no por el rango que tengo, lo que no me gustan son los gestos de autosuficiencia. Que yo les de un lugar, la oportunidad, el momento, la hora, en que yo lo pueda recibir para que él me tome la declaración", dijo el fiscal de la Nación.