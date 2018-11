Juan Sheput: “Hay un cinismo en el Apra de querer vender que existen golpes”

Respuesta. Luego que Alan García asegurara que el Ejecutivo "ha iniciado un golpe sin la necesidad de usar tanques", el congresista de Peruanos por el Kambio (PpK), Juan Sheput, cuestionó esa posición y refirió que desde la bancada aprista hay un "gran cinismo en los últimos días".

“Hay un gran cinismo en el Apra en los últimos días de tratar de vender la historia de que existen golpes para justificar el hecho de que Alan García no esté presente en el informe Lava Jato que empezamos a discutir. En ese sentido, mueven todas sus piezas para que de esa manera se focalice todo en el gobierno y no se vea el asunto de fondo que es la discusión del informe Lava Jato en el cual no aparece ni Keiko ni Alan", dijo el congresista en el programa Agenda Política.

Esta respuesta de Juan Sheput se dio luego que su colega Javier Velásquez Quesquén reafirmara lo dicho por Alan García y agregara que no es función del Ejecutivo interferir en en el Ministerio Público. Precisamente sobre el esta institución, el congresista oficialista habló sobre la necesidad de ver el caso del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry en la Subcomisión de Acusaciones Constituciones.

"Se argumenta que tiene que ir en orden correlativo y que no se puede presionar al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Pero sin embargo, con Javier [Velásquez Quesquén] y en la misma Subcomisión, cuando fue el tema de los ‘Advengers’ nos saltamos como 100 acusaciones constitucionales, para verlo en el mismo día que había plenos, porque había un propósito político de destruir, a través de la acusación constitucional contra los ‘Advengers’ a través de Kenji Fujimori, al expresidente Pedro Pablo Kucyznski", agregó Juan Sheput.

Alan García y el supuesto golpe

A través de su cuenta de Twitter, Alan García hizo una serie de publicaciones en la que deja claro cuál es su posición respecto al papel del Ejecutivo. "Chantajear al Congreso, forzar la renuncia del Fiscal, descabezar la Suprema, digitar a los fiscales, comprar opiniones, es un golpe, aunque no use tanques", escribió García.