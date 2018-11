Amigos y subordinados de Keiko involucrados en trama de lavado

Era jueves 28 de diciembre de 2017, Día de los Santos Inocentes, según el calendario católico, y la señora Keiko Fujimori Higuchi estaba particularmente mortificada. A las 10 de la mañana con 5 minutos comenzó a responder a las persistentes, agudas y reiteradas preguntas del fiscal José Domingo Pérez sobre el caso por el que la presidenta del partido fujimorista cumple prisión preventiva. Hacía pocos días antes que el propio fiscal encabezó el allanamiento de los locales de Fuerza Popular, el 7 de diciembre, por lo que el clima en su despacho era más caluroso que el promedio en la calle por la presencia de la señora Fujimori.

Pérez recién había cumplido 41 años el 17 de diciembre, y Keiko Fujimori contaba entonces con 42 años, y no se faltaron el respeto en ningún momento, de acuerdo con algunos de los presentes en el interrogatorio, aunque hubo episodios tensos en las casi tres horas que duró la diligencia. En todo caso, el fiscal fue riguroso, exigente, puntilloso, como se desprende del acta completa que registra las preguntas y respuestas, documento al que accedió La República. De lo que contestó las dos veces candidata presidencial se desprende que omitió información, se contradijo y afirmó hechos que no correspondían a lo que el fiscal había verificado.

Para José Domingo Pérez fueron relevantes las respuestas de la señora Fujimori a la siguiente pregunta, la número 47, de las 110 que le formuló: “¿Conoce a las personas que se detallan a continuación, y de ser así, precise en qué circunstancias las conoció y qué vínculo le une con dichas personas?”. De las nueve por las que le interrogó el fiscal, todos miembros de la cúpula del fujimorismo, Keiko Fujimori destacó entre todos a Ana Herz de Vega, Pier Figari Mendoza y Adriana Tarazona Martínez, porque mantenían una estrecha relación de amistad.

Es de suma importancia para la Fiscalía de Lavado de Activos lo dicho por la lideresa de Fuerza Popular, porque según la declaración del congresista fujimorista Rolando Reátegui Flores, fueron Herz, Figari y Tarazona -los amigos íntimos de Keiko Fujimori- los que por mandato de esta le dieron en efectivo en varias partes un total de 100 mil dólares para lavarlos con falsos aportantes.

ENTORNO AMICAL

Pérez también le preguntó por Jaime Yoshiyama Tanaka, quien en 2011 cumplió funciones de secretario general del partido fujimorista y jefe de la campaña presidencial, y es a quien, según declaración testimonial del brasileño Jorge Barata, se le entregó un millón de dólares de Odebrecht para el financiamiento de Keiko Fujimori.

Sobre Jaime Yoshiyama, afirmó Keiko Fujimori: “Mantengo una relación amical”.

Sobre Adriana Tarazona, la tesorera: “Me une un vínculo amical”.

Sobre Ana Herz: “Me une un vínculo laboral y amical”.

Sobre Pier Figari: “Me une un vínculo laboral y amical”, cerró Keiko Fujimori.

Pero no solo hay relación amistosa y laboral. Todos eran parte del cogollo del partido en 2011 y, además, dentro de la estructura de la organización naranja, dependían directamente de Keiko Fujimori, como señaló Reátegui.

En efecto, como describió en su testimonio el congresista fujimorista, luego de haber sido convocado por Keiko Fujimori a su despacho, delegó a Herz y Figari para que Tarazona cumpliera con suministrarle el dinero que lavaría en Tarapoto, Rioja y Nueva Cajamarca con falsos aportantes, y que luego retornaría a las arcas de Fuerza 2011.

En consecuencia, para la Fiscalía de Lavado de Activos, el argumento de Keiko Fujimori de que no sabía nada de lo que hacían Yoshiyama, Herz, Figari y Tarazona, carece de sustento porque estos tenían la doble condición de subordinados y amigos. Es por eso que José Domingo Pérez planteó la figura de la autoría mediata. Keiko Fujimori no podría no haber tenido conocimiento de las acciones de Yoshiyama, Herz, Figari y Tarazona en relación al financiamiento de la campaña presidencial.

El fiscal halló varias incongruencias, como la siguiente.

“¿Señale cuál ha sido la participación de José Chlimper Ackerman en las elecciones de 2011, como parte del partido Fuerza 2011?”, preguntó el fiscal Pérez.

“Él no era parte de la organización partidaria, pero ayudó en los medios de comunicación cumpliendo el rol de vocero técnico”, contestó Keiko Fujimori.

“¿En qué circunstancia conoció y qué vínculo la une con José Chlimper?”, señaló la autoridad.

“(...) Me une un vínculo amical”, respondió.

“¿En la campaña de 2011 se ha contado con asesoría de publicidad? De ser así señale las circunstancias de la contratación de la misma”, le indicó Pérez.

“No, los contratos de publicidad fueron como lo señala el reglamento que acabo de entregar, fueron suscritos directamente por el tesorero (Adriana Tarazona) del partido”, manifestó.

Pérez insistió en preguntar sobre el mismo punto:

“En su condición de presidenta del partido Fuerza 2011, ¿quién realizó los gastos de los contratos de publicidad?”, reiteró.

“De acuerdo con el artículo 55 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios emitido por ONPE, solo el Tesorero está facultado para suscribir contratos de publicidad”, contestó.

EL DICHO Y EL HECHO

Lo dicho por Keiko Fujimori no encajaba con lo revelado por el ex gerente general de Radioprogramas, Hugo Delgado Nachtingall, quien manifestó al fiscal Pérez que el “vocero técnico” José Chlimper le llevó a su oficina 210 mil dólares en efectivo para comprar publicidad a favor de la candidata presidencial fujimorista, una función que, de acuerdo con lo declarado por Keiko Fujimori, era una tarea exclusiva de la tesorera Adriana Tarazona, según lo declarado por la lideresa naranja. ¿No le confió su íntimo amigo José Chlimper a Keiko Fujimori de dónde sacó esos 210 mil dólares? Tarazona no ha dicho que ese dinero se lo dio a Chlimper.

También es destacable que Keiko Fujimori reconociera a Luis Mejía Lecca como un subordinado de su partido que actuó como personero en 2011 y tesorero en 2016. Entonces, Mejía no debió actuar por su cuenta cuando a fines de 2017 estuvo en Tarapoto y Nueva Cajamarca, en la región San Martín, para sobornar a falsos aportantes para que mintieran al fiscal José Domingo Pérez, de acuerdo con lo narrado por el congresista fujimorista Rolando Reátegui.

De las respuestas que Keiko Fujimori dio al fiscal Pérez se desprende que no sabía lo que hacían sus subordinados dentro de Fuerza 2011, que a su vez eran sus amigos de extrema confianza, tanto que continuaron en puestos clave en Fuerza Popular. Es un argumento ciertamente muy frágil, y que repitió ante el juez Richard Concepción Carhuancho.

“¿Qué actividades de financiamiento se realizaron para recabar fondos para la campaña electoral de 2011?”, indagó Pérez.

“Se hicieron varias actividades como cenas, cócteles, una rifa, como consta en los informes públicos que están en ONPE”, respondió. Es una versión que ha sido desvirtuada por las confesiones de cuatro exfuncionarios brasileños de Odebrecht, además de 13 testigos y colaboradores eficaces, entre ellos el congresista Rolando Reátegui. Pero Keiko Fujimori ha decidido seguir el camino que no es el de la verdad.❧

No aportó un centavo en su campaña

El fiscal José Domingo Pérez indagó si Keiko Fujimori había financiado en algo la campaña presidencial de 2011, a lo que ella dijo que no proporcionó nada, excepto su fuerza de trabajo.

“No (aporté nada de dinero), mi contribución con el partido es la dedicación de tiempo y mis constantes viajes que hago por todo el Perú”, contestó.

Respecto a la camioneta Subaru que manejaba, dijo: “(Me costó) 35.730 dólares, utilicé mi tarjeta de débito para la adquisición”. Así de fácil.

TEMAS

Impresa