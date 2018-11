Desde Adentro

POR ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Lech Walesa en Lima

Por el 27° aniversario y por séptimo año consecutivo, la Universidad César Vallejo (UCV) invita a un premio Nobel de la Paz para compartir su experiencia en una conferencia magistral. Este año visita el Perú Lech Walesa, Nobel 1983 gracias a su lucha no violenta por los derechos laborales. Será el miércoles 14 a las 2 p.m. en la sede universitaria de la Av. Alfredo Mendiola 6232, Los Olivos.

ASEGURA ESTAR COLABORANDO CON LA FISCALÍA

Thorne debe llegar hoy de EEUU

El exministro de Economía durante el gobierno de PPK Alfredo Thorne aseguró que retornará hoy a Lima para responder a cualquier investigación en la que se le incluya. “El viernes pasado hice mi declaración. Estuve más de tres horas en la Fiscalía. He colaborado y siempre lo voy a hacer”, comentó al negar los rumores de una posible huida suya.

LE EXIGEN DEJAR LA FISCALÍA DE LA NACIÓN

61 mil firmas contra Chávarry

Más de 61 mil personas habían firmado hasta ayer la petición virtual exigiendo la destitución del fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry. “Los peruanos estamos indignados ante la ola de corrupción en nuestro país. Queremos ver nuestras instituciones encabezadas por personas probas”, dicen los promotores de la campaña en el portal change.org.

LE RECLAMAN SÚBITA PREOCUPACIÓN POR KEIKO

Le devuelven el ‘golpe’ a García

No le fue bien al expresidente Alan García en Twitter ayer. Después de publicar un tuit atribuyendo al Ejecutivo la responsabilidad por la prisión preventiva que padece Keiko, no pocos internautas le contestaron recordándole que no se mostró muy preocupado tras el encierro de los Humala-Heredia. Tampoco cuando procedió a los narcoindultos.

CLÍNICA PREGUNTA POR SU REAL ESTADO DE SALUD

El misterio Alberto Fujimori

En la clínica Centenario corre el rumor según el cual el Director está exigiendo al médico tratante de Alberto Fujimori que defina su situación, pues se hace insostenible su estancia en cuidados intermedios, y corre el riesgo de considerarse delito contra la administración de justicia.

LO ÚLTIMO

Según Mark, secuestraron a Keiko

De los mismo autores de ‘el fin de semana habrá golpe de Estado’ y ‘Keiko se ha sacrificado por todos nosotros’ (amén), llega ‘han secuestrado a mi esposa’. A decir verdad, la última frase pertenece a Mark Vito, el esposo de la hija del exdictador, y cuando lo dijo en un programa televisivo ni siquiera le hicieron una repregunta. Así estamos.