Chiclayo: inversión de $60 millones para aeropuerto José Quiñones Gonzales en riesgo

El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque (CCPL), Olivio Huancaruna Perales, informó que por la falta de decisión política del Gobierno central, el cronograma de inversiones para la obra de modernización del aeropuerto José A. Quiñones Gonzales no se ejecuta pese a que la inversión supera los 60 millones de dólares.

Según Huancaruna, Aeropuertos del Perú (AdP) –que es la concesionaria del aeropuerto– ha expresado su preocupación, en razón que a la fecha no se realizan los trabajos de envergadura.

“Se tuvo una reunión con los representantes de AdP, quienes lamentaron que el cronograma de inversiones no esté en marcha por la falta de opiniones favorables y decisión política del Gobierno”, precisó y agregó que solo se desarrollaron trabajos de recapeo en la pista, remodelación de oficinas para atención de los pasajeros que llegan en vuelos internacionales.

Es por eso que, añadió, no hay trabajos de infraestructuras para la real ampliación del aeropuerto a pesar de que los terrenos están saneados, a diferencia del aeropuerto Jorge Chávez en Lima.

“Se cuentan con todas las condiciones para cristalizar la obra, la que comprende la ampliación de la pista de aterrizaje y de esta manera contar con un aeropuerto internacional tanto para carga como pasajeros; sin embargo, el Gobierno no emite las autorizaciones y términos aprobatorios”, remarcó.

Señaló que Aeropuertos del Perú tiene la concesión del terminal aéreo por 25 años, de los cuales han transcurrido 11 años, pero sin avances concretos.

Apoyo

Huancaruna planteó que las autoridades regionales y la sociedad civil deben organizarse para exigir la ejecución de la obra; además desarrollar movilizaciones para exigir que el Ejecutivo los escuche.

“El Gobierno no apoya en la práctica, pues todo queda en palabras y ello sucede porque no estamos bien representados por nuestras autoridades elegidas, como son los congresistas y de la región, las que no realizan gestiones para impulsar las grandes obras”, expresó.