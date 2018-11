Aramayo reconoce errores del fujimorismo y pide que respeten su dignidad

En el segundo día que Keiko Fujimori se encuentra detenida preventivamente por 36 meses por el presunto delito de lavado de activos, congresistas de Fuerza Popular se acercaron al Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos para visitar a su lideresa y de paso cuestionar el fallo que hoy la mantiene presa.

Entre las parlamentarias asistentes se encontraba Alejandra Aramayo, quien a su llegada confrontó a la prensa para defender a Pedro Chávarry. En palabras de la congresista por la región Arequipa, los medios “imponen” la agenda sobre el tema del fiscal de la Nación, a pesar que se sabe que sobre este último pesan alrededor de 140 denuncias constitucionales.

Por otro lado, la legisladora fujimorista indicó que su partido siempre ha querido trabajar en conjunto con el gobierno y ahora están más dispuestos que nunca. No obstante, ella dijo que el diálogo no debe significar humillación.

“Hoy, Fuerza Popular ha asumido un rol en busca de diálogo que desde hace mucho tiempo hemos querido, pero eso no debería implicar una actitud genuflexa, no debería implicar una humillación, no debería implicar eso. El fujimorismo ha cometido errores, pero también grandes aciertos. Yo quiero exhortar a que esta condición de diálogo tiene que ser horizontal, sin condiciones. Oiga usted, el diálogo no es humillación, no es perder la dignidad”, indicó Aramayo a la prensa.

No obstante, cuando se le consultó por el blindaje a Hinostroza, que ella misma confirmó, según se pudo ver en el chat de ‘La Botica’, dijo que las conversaciones fueron descontextualizadas ya que "hay intereses de segmentar y desmembrar conversaciones con un determinado fin judicial".