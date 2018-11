El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, ha declarado fundada la solicitud de prisión preventiva por 36 meses contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.

En el contexto político peruano, esta decisión no deja de ser polémica, lo que no implica que no forme parte del ejercicio procesal en un caso emblemático en el que se investiga por crimen organizado a un partido que ejerce la mayoría parlamentaria, y a una dirigente política que estuvo muy cerca de ganar la presidencia de la República hace poco más de dos años.

La sentencia es alabada y denostada. Se entiende el ejercicio crítico ante las resoluciones judiciales. No obstante, cualquier juicio que de esta puede realizarse no debería afirmar que se trata de una decisión que entraña alguna modalidad de persecución política. Insistir en la teoría de la contaminación, como en otra oportunidad se dijo de la sentencia a los esposos Humala/Heredia y de Alejandro Toledo, implica desconocer de plano la independencia judicial y negar las evidencias del expediente expuesto por el fiscal José Domingo Pérez.

Sostener que Keiko Fujimori es una presa política equivale a tirar por la borda los procesos anticorrupción de los últimos años y un desafío a los esfuerzos de reforma que se realizan actualmente. En otro plano, equivale a proseguir con la conducta inherente al fujimorismo desde agosto del año 2016, de culpar a otros por manifiestos errores.

La sentencia del juez Concepción Carhuancho es coherente respecto a las razones que la ley exige para ordenar una medida de esta naturaleza. El magistrado encuentra evidencias para afirmar que existe una sospecha grave de la presunta participación de la lideresa de Fuerza Popular en el delito de lavado de activos, como líder de una organización creada en el interior de Fuerza 2011; y del mismo modo acredita que existe un alto grado de probabilidad de que la empresa Odebrecht entregara un millón de dólares al fujimorismo, y que ese dinero ingresó a la campaña de Fujimori a través de falsos aportantes y actividades no justificadas.

No obstante, la razón básica que queda clara en la sentencia, y relevante para el proceso, es que existe el riesgo de perturbar la actividad probatoria y que continúen las actividades de interferencia en el sistema de justicia.

La resolución judicial representa el fin de una etapa de Fuerza Popular como una organización política con capacidad de incidencia en la agenda pública y ha puesto punto final a su forma de hacer política. Privada de autoridad política y moral en una etapa en la que los peruanos reclaman el fin de la corrupción, tiene la obligación de responder al Perú de sus actos. Los ciudadanos no esperan de ellos que continúen la inútil estrategia de victimización, sino un pronunciamiento autocrítico y acciones concretas de reparación de los daños ocasionados a la democracia.