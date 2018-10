Segura sobre denuncias contra Chávarry: “Salaverry no me va marcar la agenda”

El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, le respondió al titular del Parlamento, Daniel Salaverry, quien le pidió que su grupo de trabajo sesione cuanto antes para evaluar la denuncia contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

“Quiero invocarle al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que sesione cuanto antes. No hay nada que impida que él pueda sesionar hoy, mañana, el viernes, el sábado o el domingo. Eso de esperar de lunes a lunes, me parece que es un mal mensaje a la población”, expresó Daniel Salaverry esta mañana.

En diálogo con La República, el legislador de Fuerza Popular recalcó que no permitirá que nadie le “marque su agenda” respecto a las tres acusaciones constitucionales pendientes contra el titular del Ministerio Público.

“Esa es la opinión del presidente del Congreso y la respeto, pero no me marca a mí la agenda. Yo voy a seguir insistiendo en mi posición. Si quieran que me cambien, yo no voy a cambiar, voy a cumplir con el debido proceso”, enfatizó.

César Segura cuestionó al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, por presionar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que priorice las denuncias contra Pedro Chávarry.

“Yo llamo a ser más objetivo y tener mucho cuidado porque una comisión como esta, que es carácter jurisdiccional, no puede recibir presión de nadie. Yo voy a cumplir con atender a todos los ciudadanos”, explicó.

Reta a Daniel Salaverry

El fujimorista César Segura se mostró fastidiado con el mensaje de Daniel Salaverry e indicó que, si quiere que su subcomisión sesione, entonces que no programe sesiones en el Pleno.

“Que no sesione el Pleno ni el martes, ni el miércoles, que cambie los feriados de jueves y viernes, y que no convoque a sesión del pleno el lunes, bajo ese tema yo podría sesionar. Yo no vengo al Congreso a recibir presión de nadie, vengo a cumplir mi obligación y mi obligación es atender a todos por igual”, señaló.