Carlos Tubino: "Si el presidente necesita disculpas, se las doy como vocero"

Carlos Tubino fue elegido como el nuevo vocero de Fuerza Popular en la etapa de reestructuración del partido anunciado por Keiko Fujimori con un aparente cambio dejando atrás "el tono confrontacional'. En este sentido, el congresista se pronunció sobre los insultos que dijo Milagros Salazar al presidente Vizcarra en el chat de 'La Botica'.

"Si el presidente necesita disculpas, se las doy como vocero", indicó el parlamentario en una breve entrevista con Canal N poco antes de la sesión del Pleno programada para hoy acerca del levantamiento de reserva del cuestionado informe de la Comisión Lava Jato presidido por Rosa Bartra, en el que excluyó como investigados a Alan García y Keiko Fujimori.

Asimismo, acerca de las conversaciones de Telegram destacó al igual que la congresista Aramayo quien admitió el blindaje a César Hinostroza, que "no deben sacarse de contexto". Precisó, además, que no utilizará esta clase de chats y que "no va a haber más 'Boticas'" y que no ha pertenecido a ninguno de ellos.

En este sentido, agregó que se reunirá con la bancada fujimorista puesto que "la ciudadanía no quiere vernos así" y admitió también haber tenido una postura agresiva en sus redes sociales y por las que ha recibido diversas críticas.

Acerca de Rolando Reátegui, quien afirmó que estaba colaborando con el Ministerio Público para el caso de lavado de activos contra Keiko Fujimori, Tubino indicó que sus declaraciones "no están confirmadas" y que "en la bancada se tomará una decisión" sobre su futuro en el partido después de escucharlo.

Cabe recordar que el exalmirante de la Marina de Guerra del Perú firmó en 1999 el "Acta de Sujeción" que garantizaba la impunidad para los jefes militares implicados en casos como La Cantuta y Barrios Altos durante el régimend el exdictador Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos.