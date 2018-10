KEIKO: FUTURO POLÍTICO Y SU PRESENTE JUDICIAL

Los resultados del Informe de Opinión del IEP para este mes deben ser las peores noticias que ha recibido Keiko Fujimori en toda su historia como lideresa del fujimorismo, tanto desde la perspectiva de su futuro político como desde lo que la población piensa en relación con su actual situación judicial. La gran mayoría de encuestados califica a Keiko Fujimori de manera negativa (prácticamente un 80%), un 60% piensa que ella debería ser procesada estando en la cárcel y casi 70% no cree que su detención preventiva sería una persecución política. Por si esto no fuera suficiente para sostener que Keiko y el fujimorismo están en sus horas más bajas, los resultados de esta encuesta revelan también que la mitad de quienes votaron por ella en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2016 tienen ahora una calificación negativa de ella y un 46% piensa que una eventual detención preventiva estaría de acuerdo a la ley. En conjunto, todo parece indicar que, si algún futuro tiene el fujimorismo como fuerza política en nuestro país, este no pasa por Keiko.❧