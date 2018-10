Keiko Fujimori sobre Silva Checa: “No tiene ningún vínculo con Fuerza Popular”

En el receso por la audiencia que se le sigue a Keiko Fujimori y otros 11 implicados por el caso Cócteles, la lideresa de Fuerza Popular aprovechó las cámaras para hablar acerca de la cercanía que tendría con Vicente Silva Checa.



Si bien Fujimori Higuchi negó que el abogado tenga alguna relación con su partido político, si confirmó que su defensa Giuliana Loza hizo ciertas consultas legales a Silva Checa.

“Yo lo que descarto es que el señor Silva Checa tenga algún vínculo con el partido. Él no es asesor de Fuerza Popular, él no es mi asesor, él no es militante del partido. En algún momento mi abogada le ha hecho consultas legales, punto”, afirmó Keiko Fujimori.



En otro momento, la lideresa de Fuerza Popular cuestionó lo dicho por el fiscal José Domingo Pérez en relación a un viaje que hizo y del cual habría vuelto con Vicente Silva Checa.



“Quiero señalar una mentira más del fiscal Domingo Pérez donde señala que yo habría regresado de viaje con el señor Silva, afirmación que ha hecho sin haberme si quiera preguntado y esto es una violación al debido proceso”, dijo.





En ese sentido, precisó que su viaje fue de público conocimiento en setiembre de 2017 a México, haciendo una escala en Dallas, por una competencia deportiva.