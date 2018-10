Julio Gutiérrez Pebe tras inicio de audiencia: “No pienso irme del país”

Este viernes 26 el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dio inicio a la audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva por 18 meses contra Julio Gutiérrez Pebe, exconsejero del Consejo Nacional de la Magistratura, quien es investigado por el delito de cohecho pasivo.



Tras su presentación, Gutiérrez Pebe fue abordado por un grupo de periodistas quienes no solo lo interrogaron sobre el proceso que se le sigue, sino también sobre una posible salida del país.

El exconsejero del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no solo negó que vaya a salir del Perú, sino también afirmó que en su caso “no hubo nada irregular".



“Jamás pienso irme del país, no lo he hecho ni lo haré. Solo reconozco hablar por teléfono. Los dichos no concuerdan con los hechos. No ha habido nada irregular”, indicó.



Como se sabe, la Fiscalía atribuye a Julio Gutiérrez Pebe de haber ayudado en el nombramiento de los jueces Miguel Canahualpa, Armando Mamani y en la ratificación del juez Ricardo Chang. Sobre él pesa una orden de impedimento de salida del país por cuatro meses.





De acuerdo con el fiscal Jesús Fernández, Gutiérrez habría accedido colaborar con dichos nombramientos en el CNM a cambio del apoyo que le podría otorgar el destituido juez Walter Ríos en los procesos que tenía la empresa Enapu en el Callao de los cuales su esposa era abogada.