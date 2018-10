Keiko Fujimori: "Guardo la esperanza de recibir un fallo justo".

Cinco presupuestos sustentados. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tras escuchar los alegatos del fiscal José Domingo Pérez -quien solicita su prisión preventiva-, rechazó que el argumento acusatorio se base en el arraigo laboral y domiciliario, además del peligro de fuga y obstaculización de las investigaciones.

"Ha terminado el análisis de los cinco presupuestos sobre este pedido de prisión preventiva y ha quedado bien claro, ha quedado demostrado que tengo arraigo laboral y domiciliario. No existe ningún peligro de fuga. siempre he colaborado con la justicia. Que mejor demostración con la colaboración cuando me detienen en el Ministerio Público. Guardo la esperanza de recibir un fallo justo", señaló Keiko Fujimori a la prensa.

Durante la audiencia de pedido de prisión preventiva por 36 meses, el fiscal José Domingo Pérez se basó en cinco presupuestos para solicitar esta medida restrictiva en contra de la lideresa de Fuerza Popular: Fundados elementos de convicción, prognosis de la pena (mayor a cuatro años), peligro de fuga y obstaculización, proporcionalidad y plazo de la meda.

Keiko Fujimori, en la sesión, descartó que no tenga arraigo laboral ni domiciliario y señaló que viene siendo investigada desde el régimen de su padre Alberto Fujimori, afirmando que sus casos siempre se han archivado. "Espero que con este suceda lo mismo", agregó.

En ese sentido, el juez Richard Concepción Carhuancho, luego de escuchar los alegatos del fiscal, de la defensa y de la investigada (Keiko Fujimori), decidió reprogramar la audiencia para continuar con el proceso este viernes desde las 10:00 a.m.

Son en total doce (12) personas investigadas por pertenecer a una presunta organización criminal que lavó dinero proveniente de la empresa Odebrecht. Entre los investigados se encuentran los asesores Ana Vega, Pier Figari, Vicente Silva Checa, así como otros ex miembros del partido Fuerza 2011 que habría recibido dinero ilícito de la constructora brasileña (1 millón de dólares según tesis fiscal).