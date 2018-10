Testigo protegido reveló que le pidieron fabricar boletas de pago para Keiko [VIDEO]

El fiscal José Domingo Pérez, a cargo de la investigación contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular, reveló que un testigo protegido declaró que Erika Yoshiyama le pidió que fabrique boletas de pago para la lideresa del partido naranja.

Como se recuerda, la Fiscalía explicó que una de las razones por las que existe peligro procesal y obstaculización en el proceso contra Keiko Fujimori es la falta de arraigo laboral, ya que la excandidata presidencial no tiene un trabajo conocido.

“Lo que me llama la atención es que el testigo protegido 2017-555 señaló lo siguiente: “a fines del mes de setiembre del 2018, la señora Erika Yoshiyama me llamó porque necesitaba que le haga un trabajo””, precisó el fiscal José Domingo Pérez.

Según indicó el fiscal, el testigo protegido declaró Erika Yoshiyama le mostró alrededor de 20 o 30 boletas de pago a nombre de Keiko Fujimori, pero que estas boletas necesitaban ser procesas por un programa de Fuerza Popular, ya que la Fiscalía las había rechazado.

"Entonces yo les dije que le podía vender un programa de planillas, no quiero que me vendas me dijo, quiero que las proceses, le dije que eso le iba costar eso 3000”, precisó el testigo protegido, según leyó el fiscal.

Tras lo expuesto, el fiscal José Domingo Pérez pidió a la defensa de Keiko Fujimori muestre las boletas de pago de la lideresa de Fuerza Popular, para que así se demuestre que lo que dijo el testigo es cierto. “Demando que la defensa nos exhiba esas boletas de pago a la imputada Keiko Fujimori”, señaló.