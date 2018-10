José Domingo Pérez y abogado de Yoshiyama protagonizaron un enfrentamiento durante audiencia [VIDEO]

Ayer, el fiscal José Domingo Pérez protagonizó un incidente con el abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, durante la audiencia de prisión preventiva contra Keiko Fujimori.

En plena exposición de sustento del Ministerio Público, el fiscal se encontraba haciendo una mención indirecta a la investigación que se le sigue a Abanto por su participación como árbitro en los casos de la constructora Odebrecht. La defensa interrumpió reiteradamente a Domingo Pérez, por lo que el juez Richard Concepción Carhuancho tuvo que llamar al orden.

El fiscal manifestó: "Conste en el acta que se hizo presente un abogado [Abanto] que se encuentra siendo investigado por haber participado como árbitro en los casos de Odebrecht". Acto seguido, Abanto interrumpió: "Señoría, está metiéndose con los abogados. ¿Usted no está oyendo que está metiéndose con los abogados?", preguntó Abanto al juez Concepción Carhuancho. La respuesta de Pérez, para muchos, resultó graciosa: "Yo no he dicho el nombre del abogado", respondió.

Abanto no se quedó atrás y recordó la investigación que el Ministerio Público le sigue a José Pérez por la contratación de su esposa, Vanessa Medina, como directora de la Dirección de Compras Corporativas y Encargos de Perú Compras, nombramiento efectuado en diciembre del 2017 por el Ministerio de Economía.

"Bueno, también hay un fiscal que está siendo investigado por tener a su esposa contratada por el Ministerio de Economía", manifestó. Por esta razón, el juez Richard Concepción Carhuancho hizo un llamado al orden y pidió que las referencias se hagan "cuando sea necesario", y "tenga vinculación con el hecho materia de investigación".

Hoy, a las 10:30 a.m. se reanudará la sesión del pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Fujimori Higuchi y otras 11 personas por supuestos aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña presidencial de Fuerza 2011.