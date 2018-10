José Chlimper renuncia a la secretaría general de Fuerza Popular

Salida. José Chlimper renunció a la secretaría general de Fuerza Popular, en medio de la crisis que afronta el partido liderado por Keiko Fujimori. Recientemente, el también miembro del Banco Central de Reserva, fue nombrado por el fiscal José Domingo Pérez por haber entregado 210 mil dólares en efectivo a un directivo de televisión.

A través de Twitter, Keiko Fujimori compartió la carta de renuncia a la secretaría general de José Chlimper. "Con total y absoluta gratitud por su apoyo incondicional en los momentos más trascendentes, aceptamos la renuncia de José Chlimper a la Secretaría General", escribió la lideresa de Fuerza Popular.

"Cuando en el 2014 me invitó a formar parte del partido de su presidencia me sumé con emoción y con la convicción [...] Desde entonces he trabajado con lealtad y compromiso. Lamentablemente mi edad y otros compromisos no me han permitido tener el dinamismo que se requería para recorrer el Perú visitando nuestras bases y recociendo directamente el sentir de las mismas", se lee en la carta de José Chlimper dirigido a Keiko Fujimori.

"Hoy que usted ha planteado la oportunidad de un nuevo comienzo creo que el mismo, creo que el mismo no solo debe darse en el seno de su familia, sino también en el partido, y en ese sentido quiero dejarla en libertad de nombrar un nuevo Secretario General Nacional que interprete mejor la actual coyuntura. Por favor acepte mi renuncia al cargo que asumí en mayo del 2016", agregó el también presidente del Banco Central de Reserva.

La salida de José Chlimper se da en medio de la audiencia que afronta Keiko Fujimori para quien la fiscalía ha solicitado 36 meses de prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos, referente a los aportes de Odebrecht a Fuerza 2011.

Durante la audiencia, el fiscal José Domingo Pérez dijo que el directivo de RPP, Hugo Delgado Nachtingall, recibió 210 mil dólares en efectivo por parte de José Chlimper como pago de una pauta publicitaria. Esta información fue negada por el ahora ex secretario general de Fuerza Popular.