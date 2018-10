'La Botica': Nuevos chats en los que Héctor Becerril habla sobre sus audios

Una nueva entrega de IDL Reporteros saca a la luz conversaciones en el chat ‘La Botica’, conformado por congresistas de Fuerza Popular en el que, entre otros, se toca el tema de los audios en los que fue mencionado Héctor Becerril.

En su mensaje, el parlamentario naranja asegura que atraviesa ‘momentos duros’ por los cuestionamientos y se victimiza asegurando que están tratando de confundir a la opinión tergiversando sus declaraciones.

“Respecto a lo que dicen que yo negué alguna conversación con Hinostroza, NO es cierto, nunca me referí a eso. Es más, nunca me preguntaron, están confundiendo mis declaraciones que NUNCA me reuní con el Consejero del CNM Morales Parraguez”, dice Héctor Becerril en la conversación con sus correligionarios de Fuerza Popular.

En otro momento, sobre la conversación que sostuvo con el ex juez César Hinostroza (hoy preso en España), trató de deslindar alguna responsabilidad aduciendo que no cometió delito en dicho diálogo.

“En el primero me llaman y ni siquiera contesto, y en el segundo, si bien converso con Hinostroza, no hay nada irregular o delictivo y que yo voy a aclarar en su momento”, escribió.

Del mismo modo, pide a sus colegas miembros de la sub Comisión de Acusaciones constitucionales “no adelantar opinión diciendo 'pero si se encontrara otros audios debería ser desaforado'”, en un claro intento de ejercer cierta influencia en la decisión final.

Como se recuerda, Héctor Becerril salió bien librado del caso Audios CNM, luego de que dicho grupo de trabajo decidiera retirar su nombre del informe sobre el suspendido juez César Hinostroza y cuatro exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.

Esta modificación del documento se logró gracias a la cuestión previa presentada por la también fujimorista Milagros Salazar, que fundamentó su pedido en que Becerril estaba siendo investigado en otro proceso dentro de la subcomisión.