Advierten que Pedro Chávarry es fiscal de la Nación sin resolución

Jorge Matienzo Luján, director general del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), sostuvo que hasta el momento no se ha expedido una resolución que ratifique al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

“La ratificación del señor Chávarry estaba en la etapa de expedición de una resolución. Si bien es cierto que ya hubo una votación, no se ha expedido la resolución, lo que quiere decir, para mí, que no ha concluido (el proceso)”, dijo en entrevista con Correo.

Matienzo Luján así hizo referencia al proceso que atravesó Chávarry Vallejos cuando el 28 de diciembre del año pasado el CNM convocó al proceso de ratificación de jueces y fiscales.

El magistrado en mención era entonces candidatos a ser titular del Ministerio Público y, para ello, se sometió a las evaluaciones de rigor. Sin embargo, según denunció IDL-Reporteros, las notas que obtuvo fueron adulteradas.

"En total, Chávarry obtuvo un puntaje de 69.22 sobre 80, con un promedio de 4.32 sobre cinco por cada decisión calificada. Según la escala de rendimiento de la ley de carrera fiscal, esa nota es insuficiente", dio cuenta el informe periodístico.

Jorge Matienzo, en otro momento, se le consultó sobre quién debería firma la resolución del Pedro Chávarry, ya que tras desactivarse el CNM entró en funciones la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“No creo que la firmen los nuevos integrantes de la JNJ. Ellos tendrán que decidir si convalidan o no. Más allá del tema, prefiero no tener ningún juicio porque no me corresponde”, anotó.