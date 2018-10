Peaje Lima Norte

Señor Director:

El problema de los peajes en Lima es una confiscación y un abuso porque el ingreso debe ser para mantenimiento de vías, pero la Panamericana Norte sigue sin mantenimiento y se encuentra en pésimo estado. Es un abuso de las autoridades tener peajes dentro de la ciudad como es el caso del peaje de Puente Piedra, que cobra por transitar de un distrito a otro y encima sube su precio a S/ 5.70, generando un mayor costo para que los vecinos de Lima Norte se puedan desplazar hacia el centro de la ciudad. Es un problema social, la solución del problema está en la resolución del contrato toda vez que es lesivo para los intereses de los ciudadanos de Lima Norte. Además, como una primera medida los contratos deben ser revisados por el alcalde electo Jorge Muñoz por ser de imperiosa necesidad y proceder a la resolución por estar en contra de los intereses de la ciudad de Lima.

Cliver Najarro Guzmán

DNI 09458071

Derechos para todos

Señor Director:

Actualmente el tema de los derechos de la mujer es noticia diaria, y no es para menos, ya que el Perú ocupa el tercer lugar en el mundo por violencia hacia nosotras. Cuando tocamos el tema de derechos humanos, debería ser tratado así, en general, sin tener que especificar “derecho de la mujer”, pero, lamentablemente, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres es un tema que tiene que ser tratado debido a la emergencia que se ve hoy en día. ¿Por qué tener que reclamar los derechos de una persona, si supuestamente los ha tenido desde el momento de llegar al mundo? Nosotras como mujeres debemos de ser tratadas por igual, no solo por el hecho de serlo tenemos que privarnos de cosas o simplemente soportar otras que van contra nuestra integridad. La salud, la educación, el bienestar económico, el no ser objeto de violencia, así como muchos más, son temas que no debemos reclamar, sino que se nos tiene que brindar desde que nacemos. La sociedad debe de promover la igualdad, buscar un país más justo, sin violencia, ser capaces de alzar la voz a esta situación que vivimos. Quizá un día, con la esperanza en el corazón, podremos decir: “Los derechos humanos son para todos”.

adamary anaysha lazo

adamaryludwika@hotmail.com

Propuesta de fiscal

Señor Director:

Hay un refrán universal que dice: “No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”, el fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, tarde o temprano va a tener que renunciar por presión ciudadana. Cuando ello ocurra, propongo que se nombre como fiscal de la Nación al valiente José Domingo Pérez. Solo con él al frente del Ministerio Público tendremos la garantía de derrotar por completo a la corrupción y a la delincuencia.

EduarDO Espíritu Pezantes

DNI 06655745

Apoyo a magistrados

Señor Director:

El fiscal José Domingo Pérez merece nuestro reconocimiento pues está batallando contra toda una organización donde hay varios acusados y cada uno de ellos cuenta con poderosos equipos de abogados que buscan cualquier pequeño vacío, cualquier detalle, para trabar o interrumpir que avance el proceso. Como él, seguramente hay otros. Igual como el juez Richard Concepción Carhuancho. Por eso no todo está perdido en la justicia. Demos todo nuestro apoyo a estos buenos magistrados.

Sebastián Vásquez G.

DNI 17973169