Úrsula Letona: “Confío en Keiko Fujimori porque la he visto trabajar”

La respalda. Keiko Fujimori volverá afrontar una audiencia que la regresaría a prisión por los aportes de Odebrecht a Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular). Pese a esta complicada situación, Úrsula letona volvió a decir que confía en su lideresa y no pide que todos hagan lo mismo.

"Yo no pongo las manos al fuego por el año 2011, yo lo que estoy haciendo es revisar los documentos que son públicos y la resolución de la sala que es contundente: ha habido excesos en la detención. No le voy a decir a la gente que confíe en Keiko como yo lo hago. Y lo hago porque la he visto trabajar y creo que es una persona honesta", dijo Úrsula Letona a canal N.

Úrsula Letona reconoció que hay discrepancias en la interna de Fuerza Popular, pero ante todo, se han mantenido unidos para afrontar la difícil situación. "No se me pasa por la cabeza dejar el partido, menos en este momento [...] En esta crisis los 61 congresistas hemos estado unidos.

Sobre su relación con Daniel Salaverry, Úrsula Letona dejó claro que no ha tenido ningún alejamiento y que respeta su decisión de pedir una licencia a Fuerza Popular. "Nunca he tenido un intercambio con Daniel Salaverry [...] Daniel, Miki y yo hemos tenido una relación muy cercana y no ha cambiado", aseveró.