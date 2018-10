Abogada de Keiko afirma que trabajo de fiscal Pérez fue deficiente [VIDEO]

La audiencia que resolvería el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otras once personas se suspendió luego el juez Richard Concepción admitiera una serie de quejas de la defensa respecto a lo que consideraron una serie de imprecisiones en la acusación fiscal.

El encargado tomó dicha decisión debido a que el fiscal José Domingo Pérez envió los informes de su requerimiento a la parte investigada omitiendo algunos folios, además sin precisar cuáles de las 310 acusaciones correspondía a cada uno de los implicados.

Por ello, tras terminar la sesión en el Poder Judicial, la abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, cuestionó el trabajo del encargado del Equipo Especial del Ministerio Público y volvió a mencionar los vicios del fiscal en su acusación.

“Esperemos que la Fiscalía cumpla con hacer bien su trabajo y presente de manera completa un requerimiento. Yo lo reclamé ayer, públicamente, que me hayan notificado a las nueve de la mañana y la acusación no estaba completa. Entonces ¿cómo nos vamos a defender si no está completa la documentación. Pero lo que es más grave, los elementos de convicción (las pruebas) no las individualiza”, explicó la letrada.

Como se sabe, el fiscal Pérez Gómez tiene plazo hasta el día de mañana para poder notificar las acusaciones correspondientes a cada uno de los doce imputados. “Esperemos que ahora no lo haga de manera deficiente”, puntualizó.

Por último, Loza volvió a negar que Keiko Fujimori se haya reunido con el detenido César Hinostroza, tal como lo habría revelado un testigo protegido del Ministerio Público.