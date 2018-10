Mitos del voto viciado 2

No existe el voto viciado, es el voto nulo, es lo correcto. No hay un solo tipo de voto nulo, hay dos: el que decide anularlo por disconformidad; y el que se equivocó al marcar y por lo tanto está anulado. El voto en blanco es cuando el elector deja sin marcar la cédula, y conocer la razón de ello es un misterio. Se olvidó de marcar, marcó pero no lo hizo, disconformidad.

El voto nulo y en blanco pueden ser iguales cuando la causa es similar, se cuentan por separado, pero se juntan en un solo caso. Ya lo veremos.

¿Por qué los votos en blanco y nulos son considerados inválidamente emitidos?

Primero porque la ley lo dice. Pero, por qué. No lo va a creer. Porque no expresan, nulo y blanco, una decisión de elección. Sí. Es injusto, antidemocrático. Pero así son las cosas.

Los nulos y blancos solamente valen cuanto sumados superan los dos tercios (66.67%) de los votos emitidos. Supongamos. Votan 1000, si 667 son nulos y blancos, se anulan las elecciones.

Es mentira que se necesite 33%, como ha venido circulando en las redes sociales; tiene que ser 66.67% más un voto de los que se consideran inválidamente emitidos.

¿Algún caso en el Perú? Que se recuerde, ninguno.

¿Y qué pasa si sucedería? Pues eso lo resolverá el jurado porque la ley sólo dice que se anula el proceso electoral, pero no afirma si se volvería a realizar con los mismos candidatos.

Queda una interrogante pendiente: Si se suprime la elección, ¿quién seguirá al mando del gobierno regional? Organizar un nuevo proceso demoraría por lo menos seis meses. También procede la anulación, cuando el 50% de los electores del padrón no asisten a votar.

En la segunda vuelta regional del 2014, la ganadora obtuvo 35.26% y los nulos-blancos 28.67%.

En la reciente primera vuelta del 2018, nulos-blancos: 22.20%; en la primera del 2014, ambos sumaron 17.19%. Si aplicamos la elemental regla de tres, los nulos-blancos en la segunda vuelta del 9 de diciembre serán 37.02%.

Otra cuestión a considerar es el porcentaje de la dupla blancos-nulos por provincia en la segunda vuelta del 2014: Islay 33.21%, Arequipa 30.83%, Caylloma 25.87%, La Unión 14.99%, Castilla 14.09%, Camaná 11.19%, Condesuyos 10.41% y Caravelí 7.84%.

Así es, ¿por qué? ♣