Qué decepción

Señor Director:

Todos a su casita. Qué decepción. Así, con jueces blandengues no se va a lograr nada bueno. ¿Acaso, en Brasil, Lula da Silva está preso porque los fiscales y jueces fueron blandengues y cobardes? No, señores. Allá los fiscales sí tienen los pantalones bien puestos. El juez Sergio Moro no se dejó amedrentar por ninguna de las muchas centrales sindicales brasileñas que tomaron las calles, presionaban y exigían la liberación de Lula.

Acá no solo nos juega en contra la corrupción de algunas autoridades claves en la administración de justicia, sino que los pocos que hubieran, NO corruptos, son cobardes para hacer cumplir la ley y buscar la justicia que es lo que tanta falta hace en el Perú. Creo que todo este grupo de personas que salió libre ahora tendrá tiempo y cambiará de estrategia, esconderá o modificará pruebas que los implicaría, sin lugar a dudas. Estoy segura de que si el fiscal a cargo hubiera allanado más domicilios de los implicados, hubiera encontrado muchas más cosas, interesantes para el caso.

Linda Fatma

linda.fatma.681@gmail.com

Tener más empatía

Señor Director:

¿La mejor canción? La de un corazón latir. Está tan cerca de nosotros, pero le damos tan poca importancia, o lo dejamos pasar por alto. Lo tomamos de manera tan ligera y nos arrepentimos de no haber podido hacer nada al respecto.

Tan silencioso como un cáncer pero aún más grave que eso, ya que el número de profesionales existente no puede cubrir la cantidad de demanda de todos los peruanos. Hablamos de la salud mental. Hasta qué punto llegará el Gobierno para tomar una medida al respecto.

¿Tal vez cuando un escolar entre, con el arma de su padre, a disparar a quemarropa a su aula de clase? ¿O cuando haya un universitario al borde del suicidio? Y es que no estamos lejos de estos acontecimientos que a diario lo tomamos de lo más normal en nosotros o en algún amigo o uno de nuestros familiares.

Además, debemos de tomar la debida importancia en asistir al psicólogo o psiquiatra, romper con el paradigma de que ir es solo para las personas “enfermas” o “locas” o con “algunos problemas familiares”.

Por último, un abrazo, una frase alentadora, un te quiero o un estoy aquí para ti, podría salvar una vida. Es decir, tener mucho más empatía con los demás para que se sientan apoyados y no lleguen a alguna medida extrema.

Marco Quispe Rangel

72465712

No somos juguetes

Señor Director:

“Mamacita”, “Qué rica estás”, “Mejor dedícate a la cocina”, y muchas frases similares a las que aquí menciono, son usadas para denigrar a la mujer, pisoteando todos sus derechos. “Son mujeres”, frase muy común entre los que se creen con el derecho de minimizarnos, como queriendo justificar que por eso pueden pasar sobre nosotras. ¿A qué se refieren con “son mujeres”? ¿A que somos incapaces? ¿Inútiles? ¿Juguetes?

Las autoridades no deben esperar a que haya una muerte o se trate de una niña para recién tomar acciones sobre este caso. Toda agresión, por más mínima que sea, debe tener un respectivo castigo.

No merecemos los ataques, ni las violaciones. No somos juguetes. No merecemos que pisen nuestros derechos a la vista y paciencia de todos y que no se haga nada al respecto. Por la mejor razón que existe, que sí, somos mujeres.

Jewell Casaverde Barrena

DNI 71244022