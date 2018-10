Abogada de Keiko criticó al juez Carhuancho por la rapidez de su resolución

La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, realizó algunas precisiones en una entrevista que sostuvo con La República acerca de la nulidad que declaró ayer la Segunda Sala Penal de Apelaciones y devuelve la libertad a la lideresa de Fuerza Popular y a los otros 19 detenidos por el "Caso Cócteles".

En este sentido, la defensa legal de la presunta líder de la organización criminal al interior del partido fujimorista, destacó que días después de emitida la orden de detención preliminar contra su patrocinada, leyeron el requerimiento fiscal de José Domingo Pérez.

Así, criticó la celeridad con que el juez Richard Concepción Carhuancho emitió su resolución en la que aceptó la solicitud del fiscal José Domingo Pérez. Acerca de este tema, la abogada también indicó que planean realizar una recusación al magistrado en el caso de que exista una investigación preparatoria contra su patrocinada.

"Me llamó la atención los errores de la resolución del juez Carhuancho", afirmó la representante de la hija del exdictador Alberto Fujimori haciendo alusión a los elementos formales que también expuso el juez Octavio Shuanay. "Requerimiento y resolución eran prácticamente lo mismo", destacó Loza.

En cuanto a los expedientes del presidente Martín Vizcarra que se encontraron en la vivienda de Carmela Paucará, una de las asesoras de Keiko Fujimori, señaló que "no tienen ninguna relación o importancia con el caso" pese a que tiene una vinculación relevante con los aportes de la lideresa de Fuerza Popular. "No he visto los documentos", destacó.

Sobre los reportes que se hicieron a la ONPE de aportantes fantasmas, indicó que el resto de la defensa del partido es la que se está encargando de afrontar este tema económico y principal en el "Caso Cócteles".