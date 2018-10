Salaverry responde a fujimoristas que defendieron a "capa y espada" a Hinostroza

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, se pronunció tras el rumor de la presunta fuga del exjuez supremo, César Hinstroza, quien hasta el momento no ha dado ninguna señalan que se encuentre en Lima.

El titular del Legislativo cuestionó a sus colegas de Fuerza Popular, quienes en la Comisión Permanente votaron a favor de acusar a César Hinostroza por tres presuntos delitos, pero no por integrar la red criminal de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

“Me llama poderosamente la atención que justamente aquellos congresistas que defendieron a capa y espada a estos procesados para que no se les denuncie y no se incluya en crimen organizado, me quieran responsabilizar a mí de la fuga”, precisó en conferencia de prensa.

En ese sentido, Daniel Salaverry recalcó que él no tiene responsabilidad alguna es la presunta fuga del exjuez supremo, ya que martes 9 de octubre firmó el oficio correspondiente sobre la acusación, tal como figura en el diario El Peruano.

“El Congreso de la República no es el responsable de custodiar nuestras fronteras (…) El presidente del Congreso no es el responsable de ubicar al César Hinostroza”, enfatizó.

Sobre los pedidos de renuncia en su contra, Salaverry indicó que lamenta que sobre este caso se quiera tomar “una decisión política”.

“Lamento que se quiera hacer un uso político de esta situación o insinuando un nuevo pedido de moción de censura”, recalcó.

Asimismo, recalcó que continuará manejando la Mesa Directiva del Congreso sin “sesgos políticos”.