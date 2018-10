Juan José Quispe: “Landa ni siquiera debió enviar esa carta a José Pérez”

El abogado del IDL cuestiona el modo como se pretende intimidar al fiscal José Pérez al exigirle explicaciones por supuestamente haberse expresado mal en México con respecto al terrorismo.

¿Qué diferencia la detención preliminar de la preventiva?

La detención preliminar judicial es en la investigación preliminar, no cuando está judicializado que es la formalización de la investigación preparatoria. Para la detención preliminar judicial puede ser en flagrancia y no flagrancia, los tres requisitos son: la vinculación con los hechos materia de investigación, que sí los hay. La prognosis de pena superior a cuatro años y el peligro inminente de fuga para entorpecer la búsqueda de la verdad. Para la detención preliminar, sirven las declaraciones o sindicaciones de algún testigo. Pero, en la prisión preventiva ya no solo se necesita la declaración de un testigo reservado o un colaborador eficaz, sino también que esa declaración haya sido corroborada con pruebas. En la detención preliminar no, una simple declaración sí puede motivar una detención preliminar.

El lunes fueron detenidas cuatro personas más. Ellos tendrían un papel en la presunta organización criminal dentro de Fuerza Popular

En su resolución, la Fiscalía ha aterrizado y señalado que hay un consejo ejecutivo nacional formado por el grupo de Keiko Fujimori donde están cuatro personas, entre ellas su secretaria personal y sus dos asesores principales (Pier Figari y Ana Hertz), que han marcado distancia con Alberto Fujimori y tienen una línea más cercana a Montesinos.

Keiko está detenida y Kenji está suspendido. ¿Quien se queda a cargo del partido?

Creo que Galarreta es el que va a tomar la decisión dentro del partido. A Salaverry lo veo un poco tibio, pero Galarreta sí tiene la misma línea que Keiko. Ya lo demostró cuando fue presidente del Congreso.

El fiscal José Domingo Pérez ha dicho que lo están amenazando y ahora el Congreso lo cita. ¿Qué opina de esto?

No veo que el fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, haya coordinado con el Ministerio del Interior para dotar mayor seguridad personal al señor Domingo Pérez. Tampoco veo la presión que pueda hacer Chávarry para que el Congreso le remita de una vez el expediente para investigar a Hinostroza.

A José Domingo Pérez le ha llegado una carta donde le piden que explique sus declaraciones sobre el terrorismo. ¿Eso se puede?

El señor Luis Landa es el que le ha enviado esa carta. Creo que Landa está cuidando su puesto o está siendo amenazado por Pedro Chávarry. Un fiscal de la calidad del señor Landa ni siquiera debería cursar esa carta porque no hay indicios de nada. Es solo una opinión, no hay apología.❧