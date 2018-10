Vladimir Cerrón: “Los Gobiernos Regionales queremos descentralización fiscal y tributaria” [VIDEO]

El médico Vladimir Cerrón Rojas iniciará en enero próximo su segundo mandato al frente del Gobierno Regional de Junín, luego de haber sido electo con el 36.88% de los votos válidos en las elecciones del domingo 7 de octubre. Cerrón, uno de los representantes de la izquierda peruana dice que hoy, en un mundo globalizado, ser de izquierda significa, entre otras cosas, estar a favor del cuidado ambiental y de la paz mundial.

…En el caso suyo, se le dice que es un representante de la izquierda radical

A ver. Quisiera saber por qué. Dónde está mi radicalismo. ¿En poner odontólogos por colegio, médicos por la familia, en querer acabar con el analfabetismo? ¿En haber hecho cuatro hospitales para los no asegurados? ¿En eso radica la violencia? Estamos mal. Lo que pasa es que le estamos quitando el negocio a los privados, de las clínicas, a los opresores que quieren mantener el analfabetismo, lógicamente, a la democracia que pregonamos le llaman violencia.

Ha dicho que para ser de izquierda hoy significa defender el ambiente. Sin embargo, su gestión anterior avaló que la (empresa) Doe Run continúe sus operaciones a pesar de haber incumplido su PAMA

Nosotros hemos avalado a los trabajadores para que no les corten el derecho a subsidio…

¿Y qué pasaba con la salud ambiental…?

Estamos hablando de un tema salarial, no de uno medioambiental. Así como a un juez se le conoce por sus resoluciones, a un gobernador regional se le conoce por sus ordenanzas. La ordenanza 111 tiene toda la respuesta a lo que me está preguntando, donde no compatibilizamos con la contaminación ambiental, cuidamos el PAMA, los pactos colectivos...

… se trataba del contexto en el que Doe Run pedía una tercera ampliación para cumplir su PAMA, y el gobierno regional y otras entidades emitieron opinión favorable. Había un proyecto de Ley … (Nota: en realidad DRP buscaba reactivar sus operaciones después de declararse en quiebra)

Eso a nivel del Congreso. Nosotros no tenemos nada que ver con el Congreso, somos gobierno regional

La opinión del gobierno regional fue favorable…

No. No. Dónde está la opinión, yo por lo menos no lo recuerdo. Lo que sí apoyamos fue que se quería despedir a más de mil trabajadores sin salarios. Fuimos a Lima, conversamos con el presidente Humala y los alcaldes para hacer respetar la subvención económica laboral de los trabajadores…

Ahora, el gobierno (de PPK) ha flexibilizado los estándares ambientales para lograr la venta de los activos de la Doe Run…

No estoy de acuerdo en eso. Esa ley está hecha para favorecer el atropello de la contaminación ambiental dentro de un marco legal hasta ético y moral que hacen los explotadores. No es un tema favorable al pueblo…obviamente estamos en contra.

Entonces, tendríamos que volver a lo que señala la OMS, de 20 microgramos (por día) para el caso de la emisión de dióxido de azufre

Como tenga que ser. Con los parámetros internacionales, como quisiera Estados Unidos que no contamine, porque nosotros somos tan personas como sus pobladores. Así como también exigen en Europa, debe exigirse aquí.

¿Hará algo a partir de enero respecto… a las personas afectadas por metales pesados?…

Yo creo que sí. Tenemos experiencia de un manejo regional. Una cosa que no trabajamos fueron las iniciativas legislativas…

¿…Qué iniciativa legislativa presentaría?

Por ejemplo, la Zonificación Ecológica Económica…

Ya se ha avanzado eso en el gobierno regional…

Sí, pero no decidimos nada. Somos los cholitos que hacemos el estudio y le damos a Lima para que vea por conveniente si lo aprueba o no y de eso estamos hartos, nosotros queremos aprobarlo. Segundo, debe descentralizarse por ejemplo el seguro social para nuestros trabajadores. Debe descentralizarse la mediana minería. Ya, que (el Gobierno Central) se quede con las grandes mineras. Acá solo se ha descentralizado la pequeña y minería artesanal… También queremos la descentralización fiscal y tributaria. Por ejemplo, los Gobiernos Regionales no podemos abrir Cajas Regionales, y sí lo hacen los municipios con cajas rurales y municipales, y hoy tienen más fuerza tributaria, fiscal, que los Gobiernos Regionales.

Algunos plantean Sunats regionales…

Así era cuando el gobierno del APARA promovió las primeras regiones, el presidente (regional) determinaba quién era el jefe de la Sunat aquí. Actualmente retrocedimos en descentralización. Así debe ser. Es más, debemos encaminarnos al Estado Federado...

Eso significaría partir el país en 24 Estados…

Hablo de una descentralización unitaria y no secesionista, como dice Mariátegui. Es sentirse más peruano…

Cómo sería ese estado federado…

Estamos rodeados de estados federados. Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Canadá, Estados Unidos. México. No sé por qué el escándalo. Hablan de democracia, ven como el sueño la democracia norteamericana y cuando queremos hacer algo así con los estados federados, pegan un grito al cielo diciendo que somos separatistas…

¿Cuál de todos esos países sería su modelo?

Habría que ver. Una copia, obviamente no. Tendría que ser adecuado a nuestra realidad. ¿Qué han ganado los Gobiernos Regionales y qué capacidad tienen de conducirse? O sea, han demostrado mejor gestión que el propio Gobierno Nacional…. Sí. Entonces, vamos a la descentralización.

No se olvide doctor que hemos tenido casos de corrupción gravísimos en los gobiernos regionales. Áncash, por ejemplo…

Correcto. Te voy a decir una cosa: ¿sabes cuánto de presupuesto manejan los gobiernos regionales y todos los gobiernos locales? El 15%. Ponle 20%. ¿Quién maneja el 80% del dinero y dónde cree que hay más corrupción? Es obvio. Se quiere tapar lo uno y escandalizar lo otro. Y se tapa con la publicidad, con los 700 millones que al año se lleva la concentración de medios…

Pero eso no justifica la corrupción de los gobiernos regionales…

Ah, no. No justifica. El pecado del otro no hace santo a uno.

Su propia gestión ha estado salpicada de cuestionamientos…

Es que estamos en un Estado neoliberal y estos temas son inherentes al sistema.

Pero también ha habido corrupción en la Argentina de Kirtchner, en el Brasil de Lula…

Creo que hay corrupción en todo el mundo, en todos los sistemas, en algunos más que otros. En países como corea no hay narcotráfico y el narcotráfico desencadena una corrupción enorme y eso hay en el Perú.

Es una de las fuentes de la corrupción

Es una de las fuentes…

Ya que hablamos de corrupción, doctor Cerrón, se ha hablado mucho del Puente Comuneros, de su fotografía con Belaúnde, del expediente sin terreno del hospital El Carmen… ¿Qué parches va a poner ahora para que o haya corrupción en su gestión?

Voy a construir el hospital El Carmen en ese terreno que dicen que no ha podido esta gestión. Así que seguramente nos vamos a ver en una entrevista más adelante cuando veas que hemos construido. Y el tema del puente comuneros, ya está el informe de la Contraloría que salió el año pasado, está fresco, el número 111-2017, Operaciones Generales de la Contraloría, donde demuestra que se ahorró S/ 10 millones 527 mil al Estado en ese convenio. No hay ninguna obra que haya ahorrado…

¿No es que usted esté torciendo la interpretación de la Contraloría? Porque donde la Contraloría ve perjuicio, usted ve beneficio

Pero no de perjuicios en nuestro convenio del Gobierno Regional con SIMA. Puede haber perjuicios en SIMA con sus contratistas, que es otra cosa. Pero en nuestro convenio con SIMA, no.

La pregunta era qué candados va ha poner usted para que en esta gestión no haya esos casos de corrupción

El candado ideal sería el cambio de Constitución Política. El problema de la corrupción no es un tema policiaco ni judicial; es de naturaleza política.

¿O sea, cambiamos la Constitución y desaparece la corrupción?

En parte. En parte.

Los países de izquierda han cambiado si Constitución y hay corrupción…

Cuba es un país con índices de corrupción bajísimo, casi imperceptible. China también, inclusive se fusila esos casos y en Corea del norte también.

Pero Maduro, por ejemplo…

No pues, estamos hablando de países consolidados, no de los que están en proceso de cambio. Además desconozco las cifras con que se maneja o no. En un mundo donde todo se achaca, es como la campaña política, te dicen de todo, pero cuando acaba la campaña…

Le menciono a Venezuela y Maduro porque más bien defiende el modelo chavista

Lo que hemos defendido es que ese país con Chávez, por ejemplo, operó a más de 6 mil peruanos de catarata mientras el Perú le cerraba el seguro social a mucha gente que no estaba asegurada. Hemos defendido que en Pisco haya construido una pequeña ciudadela cuando el Estado peruano se robaba la plata del FORSUR. Esas cosas hemos hecho un balance, de ahí a defender el sistema propiamente dicho habría que conocer ese sistema. Pero yo voy a la práctica de mi país...

Es que usted lo defendió por el lado de estar en contra del neoliberalismo…

Ah sí. Eso no es estar a favor de Maduro, eso es estar a favor de los que luchan contra el neoliberalismo. Estoy yendo a la lucha antiliberal, no estoy yendo a los temas de corrupción…

Pero digamos que esos temas se retroalimentan…

Entonces vamos a decir que si un presidente, vamos a decir, Fujimori, es terrorista porque mató a estudiantes de La Cantuta, o es de izquierda, con lo que siempre han achacado a la izquierda. Vamos a decir que también que era senderista porque también aplicó el terrorismo. No pues, no nos vamos a ese caso.

Algunos candidatos han propuesto como medida anticorrupción hacer públicas las licitaciones de la obras desde las bases…

Me parece muy bien

Usted aplicaría eso

Sí. Me parece excelente, habría que aplicarlo. Porque ¿qué hay que esconder en la administración pública? Muchas veces lo que dices es cierto, que los mandos intermedios, los que hacen las bases, porque eso no lo hace el presidente regional, ojo, pero si hubiera pasivos en ese tema, lo cargan al presidente regional, ni siquiera al funcionario. Así que un presiente regional que no tenga intereses de corrupción no tendría por qué negarse. Estoy totalmente de acuerdo.

Algunos de sus contendores le han achacado que usted ha hecho una campaña millonaria. ¿Cuánto ha gastado en su campaña?

Mo tengo idea. Vamos hacer el balance final, pero debe estar alrededor de los 200 mil soles, aproximadamente. Te estoy hablando de la campaña regional, no de la sumatoria de las campañas de los municipios. Eso tendrá que rendirlo cada candidato. Te estoy hablando lo que compete al gobernador, vicegobernador y a los consejeros, ahí vine mi responsabilidad, el resto, cada alcalde, invitado o militante tiene que hacer su propia rendición.

¿Y cómo ha financiado su campaña?

Con los aportes de cada uno de nosotros. No somos gente que no tenga algún ingreso de años para no poder hacer (aportes). Eso está bastante claro y se tiene que rendir al JNE.

No está hipotecada entonces la gestión con empresas que lo hayan apoyado…

Si habría nada más una insinuación, yo esperaría que me digas cuál. No van a encontrar nada. Creo que cada vez en política hay que actuar con transparencia, no hay que dar lugar ni siquiera a la especulación.

Dr. Cerrón, en su gestión anterior usted también ganó en su campaña con un discurso muy fuerte anticorrupción...

Y lo cumplimos…

Pero recién iniciada su gestión, sus funcionarios aparecieron implicados en casos de corrupción, hasta terminaron en la cárcel

Mira. He tenido cuántos funcionarios, casi como 80. De ellos que hayan caído dos: uno por llevarse la camioneta a un hotel y el otro por un tema de coima en la UGEL, y no hay funcionarios encarcelados, lo que siempre han hablado; fue uno. Y bien encarcelado.

En su momento más bien usted salió a defenderlos

En el momento de la crisis uno no tiene ningún dato consolidado. Los datos de consolidan después de las sentencias, después del proceso. Hasta ahí todo el mundo es inocente, porque si no vamos a soltar otro Barrabás. Nosotros no podemos garantizar por todos los funcionarios, de que haya algún corrupto porque depende mucho de su formación, de su casa, de su colegio donde ha estudiado, de la sociedad donde se desenvuelve. Y otra cosa es que nosotros tenemos que cuidar de que no se institucionalice la corrupción. Eso es muy diferente.

Yo diría también cómo se escoge al funcionario. Eso sí es responsabilidad de la gestión

Nadie puede leer el alma de nadie, nadie puede escanear a nadie con la simple vista vista. Además, el hombre es un ser cambiante, no es un ser estático. Si somos dialécticos, vamos a ver que todo está en movimiento. Algún día puede cambiar sus relaciones matrimoniales… el hombre cambia. Entones, en ese caso, esos actos siempre van a existir lamentablemente, porque no somos responsables del sistema en el que vivimos ni de la formación en su familia, en sus valores que haya tenido cada persona. A lo que tenemos que estar comprometidos los funcionarios es a no institucionalizar la corrupción, como se hizo en algunas gestione gubernamentales nacionales, por ejemplo Ancash estaba institucionalizado con el Poder Judicial, el Ministerio Público, los medios de comunicación, eso es una institucionalización, que es muy diferente.

¿Sigue pensando que la corrupción es genética?

Mira. Todo lo que ocurre a nivel social se codifica genéticamente. La teoría de la información, Pedro Ortiz Cabanilla, el único neurocirujano peruano que ha tenido este país. Le invito a que lo lea ya se va a convencer… No nos olvidemos de lo genético en lo social, por eso viene la raza, el color de la piel, el asunto facial. Porque dependiendo del medio social nosotros adoptamos determinada morfología y eso pasa con todo sitio.

Pero entonces la lucha contra la corrupción es imposible

La educación y el sistema. Su hay un estado socialista, su moral es distinta al estado capitalista y al estado feudalista y al estado esclavista. Eso es obvio, tiene otro tipo de moral, otro tipo de valores; por tanto tiene otro tipo de carga genética. Eso está totalmente demostrado.

¿Pero decir que la corrupción es genética no es normalizarla?

He dicho que la corrupción se codifica genéticamente. No he dicho que la corrupción sea un tema hereditario.

Usted entonces va aplicar medidas anticorrupción

Sí. Hay que aplicar. Si no hubiera corrupción no tendría sentido la ley. Es como decir que existen las leyes Ama Llula, Ama Sua, Ama Quella, y vamos a decir que no hay ociosos, mentirosos ni ladrones.

Vivimos en una economía libera, pero tenemos que la inversión privada genera empleos, genera riqueza. ¿Cuál va a ser su relación con la empresa privada en su gestión?

Como siempre lo ha sido; buena. Nunca hemos tenido una relación mala, no les hemos correteado, no les hemos hecho toma de tierra...

Sobre todo con las mineras...

Justamente la (Ordenanza) 111 regula esta política nuestra frente a la inversión minera pero que adquiera compromisos claros con nuestra sociedad: pago de impuestos, pago de regalías, cuidado medio ambiental, pactos colectivos, una serie de cosas más. Ahora, hay empresas que se quieren dar de muy vivas que quieren contaminarnos el medio ambiente, que quieren explotar a la gente, que no pagan canon. Tú estarías de acuerdo con que venga una empresa privada y que vega a contaminarnos y explotarnos y nosotros estar callados porque nos van decir terrucos, están contra la empresa privada. Habría que perder la dignidad.

En este caso, la empra Chinalco al parecer ha incumplido algunos acuerdo, hay gente que no quiere reasentarse, ¿cuál va a ser su actitud en este caso?

En el tema de Morococha, Chinalco es necesario es necesario, ojalá que esto lo lean los amigos izquierdosos, que nos critican por, dicen que nosotros no hemos accionado con la Chinalco siendo un gobierno de izquierda. Nosotros somos un gobierno de izquierda, pero por sobre todo somos un gobierno que razona ya que en las alturas de Morococha no hay agricultura que defender, ni siquiera ganadería creo o es mínima y ese pueblo, si vive tolerando el frío, a expensas de su propia vida es porque vive de la actividad minera.. entonces nunca ha habido una oposición a la actividad minera; otra cosa es que hagan Chinalco en el valle del Mantaro, que es una zona donde existe una reserva agrícola, cabeceras de aguas…

En Morococha también hay cabeceras de agua

Está bien pues, pero no ha sido el tema de estar en contra de la minera. El problema de Morococha ha sido el reasentamiento, eso ha sido el conflicto, en el cual el 20% no quiere reasentarse donde tienen exigencias quizás mayores, no estoy al tanto porque encargué ése trabajo al ex vicepresidente regional, fallecido ya lamentablemente, Américo Mercado, y donde estaba al monseñor Barreto.

Sí, pero la acción del gobierno regional no ha sido firme en defensa de la gente que no ha querido reasentarse, y aparentemente hay incumplimiento de la minera

Pero yo te digo, el terreno estaba ya concesionado, si al poblador que está viviendo al costado le están metiendo dinamita para que puedan explotar y se están contaminando, y ya no habían escuelas, ya no había ni siquiera Comisaría, porque el Ministerio del Interior mandó cortar todo eso, inclusive le cortaron el agua, la la luz y se quedó el 20% de la población y el 80% ya estaba reasentada, qué querías, ¿que el gobierno regional se ponga en una actitud más bien intransigente? Más bien ahí vamos a los que nos achacan, que estamos en contra de la inversión y no en contra y caemos en la paradoja que achacan de cualquier cosa.

El punto es que primero debió firmarse el convenio marco y después darse el traslado y fue exactamente al revés.

El intento del convenio marco está firmado en el gobierno de Toledo, inclusive con la minera Perú Cooper, recuerde que esto es fue propiedad de los canadienses, todavía después se los vendieron a Chinalco, así que eso del convenio marco está desde que yo ni siquiera estaba en el país.

En esta negociación entre la minera Chinalco y la población de Mocorocha vieja tenían que primero formar el convenio marco…

Desconozco ese punto porque ya caía en la mesa de diálogo que también estaba integrada por el alcalde de Yauli, el de Morococha, los pobladores, una seria de organizaciones vivas, no solamente el Gobierno Regional, pero si eso fuera un error en algún momento, sería cuestión de retomar, redefinir. Es más, pienso ahora, asumiendo el gobierno, reunirme con la población de Morococha, sobre todo los no reasentados y ver sus exigencias y ver con la empresa llegar a una negociación, es decir, seré el intermediario para acabar ese capítulo de una vez, porque definitivamente nada bueno trae para ningún flanco.

Dr. Cerrón, en su campaña usted ha reculado en el caso de Jauja, sobre todo con el aeropuerto. ¿Ya no va insistir con el aeropuerto de Orcotuna?

Yo no he dicho eso. En ningún momento he dicho eso…

En todo caso así lo interpretamos, porque usted ha dicho que va ir el aeropuerto de Jauja

Sí. Es que va ir. ¿Cuándo nosotros hemos querido cerrar el aeropuerto de Jauja?

Pero eso de decir que los jaujinos nunca se han subido a un avión…

Te voy a decir, para que no seamos cajitas de resonancia, he dicho que los campesinos que están bloqueando en este momento la carretera, muchos de ellos jamás han subido a un avión y me ratifico en eso. Aquí en Huancayo, donde yo vivo, y en mi familia, hay mucha gente que no se ha subido a un avión y eso no es vergüenza, eso es ver nuestra realidad. ¿Se ha mentido en algo? ¿Se ha ofendido en algo? Simplemente se ha dicho una verdad. Entonces, al no subirse a un avión no saben las benevolencias que trae una vía aérea. Si yo defiendo que eso, ¿por qué se dice que quiero cerrar el aeropuerto de Jauja?

Es que usted dijo que el aeropuerto de Jauja es pequeño y que no es posible ampliarlo y hacerlo internacional…

Y sigue siendo pequeño. Por su puesto y me ratifico en ello. Y eso no lo he dicho yo, lo ha dicho el ministro Paredes (de Transportes) lo ha sentado hasta al cura de Jauja, Chuquillanqui, un adversario, al alcalde y al consejero, que nunca va a ser internacional. Y te voy a decir una sola prueba, de las 15 observaciones técnicas que tiene, que la cabecera norte no funciona, estpa ingahiltada y nadie uede aterrizar ni despegar. Yo te pregunto, se puede ser intencional con una cabecera de entreau salida para que l cajón entre en unacatpner au tiene que volver a despegar no pueda hacerlo?

¿Pero las inversiones comprometidas ahora del Gobierno Central no indican eso, no?

Es que es un paseo. Para que sea internacional, el aeropuerto poder ser regional, puede ser nacional, lo defendemos, lo vamos ayudar, pero no nos vengan a meter cuento, pues. A los que no han salido al extranjero métanle cuento. Los que hemos volado frecuentemente al extranjero muy difícil, conocemos bastantes países como para que nos metan cuento. Además el Perú es socio fundador de la Asociación Aeronáutica Civil y qué dice; que a cinco kilómetros de radio no puede haber ningún obstáculo geográfico y ¿a cuánto están los cerros de la pista? Uno a 2.4 kilómetros y el otro a 3.4 kilómetros.

¿Va insistir en el aeropuerto de Orcotuna?

Yo lo que he dicho es que hay que ayudar al aeropuerto de Jauja de jauja. Hay que repotenciar, si hay que incrementar el número de vuelos, capacidades, facilidades, licencias, todo hay que darle para que llegue a tope y la necesidad misma demuestre si es necesaria una nueva infraestructura o va a negar la existencia de una nueva. Ahí no hay nada abortado.

Entones no está descartado

No está descartado. Yo nunca he dicho eso. Lo que pasa es que a veces hay poca comprensión oral o lectora de algunos amigos que dicen eso. Eso no es un tema perdido. Es más, lo que yo digo no es una invención mía, es un informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del año 92, si no me equivoco, donde se ve la problemática terrestres, hídrica, de vientos, de los obstáculos geográficos, de la temperatura y las gradientes que son las cosas con que se mide la longitud de pista. Y nosotros, en el valle del Mantaro, para hablar de internacional, cuatro kilómetros de pista con 45 metros de ancho. Y eso no hay forma que entre hacia el sur que es el único lugar hacia donde puedes extender la pista y tendrías que chocar con el canal Cimir amputándolo, con la carreta central, baypaseándolo, entrando al lecho del río Mantaro amputando el ferrocarril central y con todo eso llegas a 3,200 o 3,800 si no me equivoco, pero nunca llegas a los cuatro kilómetros.

Como te digo, es una de las 15 observaciones que obviamente te lo alcanzaré. Es un tema exclusivamente técnico, lo político fue dar la resolución 020 que Alan García dio políticamente, que no tenía ningún sustento técnico para decir que sea internacional. Tú no puedes decir que es internacional por resolución…

Doctor, pasemos a un campo que usted domina mucho. He estado revisando su plan de gobierno y he contado como cinco hospitales que usted ha prometido

Sí

Y quiero cuestionarle

Haber

¿La salud de la región se resuelve con infraestructura, con hospitales? ¿Por qué no mejor ir a la salud preventiva y fortalecer los hopitales de primer nivel, las postas médicas?

Se ve que has leído poco, porque nosotros somos los pioneros de la atención primaria, los médicos de la familia, nunca te olvides. Y no hay otra región que lo haya hecho.

Pero los millones que usted ofrece están en infraestructura

Y lo hemos cumplido

No, los que está prometiendo ahora…

Por eso pues. Yo no le tengo miedo a los millones. A lo que hay que tenerle miedo es a no poder sanear un terreno, hacer un expediente técnico. A eso hay que tenerle miedo.

La pregunta es si con infraestructura se va resolver el problema de la salud

Es parte de resolver el problema. Fíjate el hospital Carrión, nos ha costado 120 millones. Hicimos más camas, tres veces más camas del que tenía anteriormente. Y no alcanza, se ha saturado, porque la población ha recuperado la confianza en el Ministerio de Salud, entonces se ha vuelto a saturar así que hay que ampliarlo en este Gobierno Regional.

¿Pero no sería mejor que la gente no se enferme y tener los hospitales vacíos?

Ah claro, pero estás hablando de un largo plazo, como si yo me voy a quedar 20 años en el Gobierno, y lo hago.

Es que le estoy preguntado el médico educado en Cuba

¿Y en cuba no hay hospitales? En cuba hay un médico por caca 70 personas y pese a eso tiene hospitales especializados. ¿Con ese ejército de atención primera acaso Cuba ha logrado cerrar sus hospitales? No pues. Es que si a mí no me atacan por Juana me atacan por la hermana (risas)

Bueno, le pregunto directamente…

No, no lo digo por ti si no que hay ruidos y de eso nos preguntan. El punto más fuerte de nuestra población es que a qué está acostumbrada, a ir al hospital y ¿sabes cuál es lo más difícil de cambiar en política? Es la fuerza de la tradición. Yo he puesto médicos de familia, ¿acaso la gente iba como quisiéramos que vaya? No. Prefiere ir al hospital porque ahí tiene hay especialistas, el otro es un médico general. Esa fuerza de la tradición es lo más difícil de cambiar. ¿Algo que está metido en la cabeza de la población por los medios de comunicación de la derecha, la religión y la educación oficial podrías cambiar en cuatro años? No es un cosa sencilla.

Doctor una pregunta final. Usted se ha comprometido hacer dos puentes comuneros más

Sí

Si no pudo con uno

¿No pude sabe por qué? Porque ese va ser el puente más grande que va a tener el Perú, 800 metros de luz. ¿Conoces alguno? Que se hace en dos años de gestión o en tres años y medio, que he estado…

Suena marketero eso, doctor

Suena recontra marketero pero sabes qué pasa, que no lo puedo hacer o Ramiro Prialé, no lo puedo hacer Alberto Fujimori, ni Belaúnde que vino acá.

Sigue siendo marketero…

…Pero es la verdad.

¿Lo ha hecho por marketing?

No. Es una necesidad del pueblo de 66 años que solamente muestro gobierno ha tenido los pantalones de hacerlo y así digan que el puente no tiene accesos es una realidad y si no se acabó es porque me faltó tiempo de gobierno y este gobierno regional simplemente no lo quiso hacer, como no acabó Canipaco, el hospital Carrión, el hospital El Carmen. Así de sencillo. Por eso que la gente vota por Perú Libre de nuevo para que se concluyan esas obras y seguirán otras. Esa es la lectura que yo tengo del proceso electoral. Es más, hemos sacado más votos que cuando ganamos el 2010 en primera vuelta. Hay que darle una lectura a esa gente que tal vez no piense igual que tú o yo, que es la mayoría.

Lo que yo pienso que el señor Unchupaico hizo tan mal su gobierno que usted quedó bien

Bueno, podría ser parte de la nostalgia, pero así es la política y así es la realidad.