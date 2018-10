Hermandad de imputados

La orden de prisión de Keiko Fujimori fue el episodio de mayor impacto en la investigación por lavado de activos contra Fuerza Popular. En menor medida las de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya y las de otros personajes del partido. Desde el 10 de octubre puede decirse que ellos van camino a recibir igual trato que los dirigentes del Partido Nacionalista Ollanta Humala y Nadine Heredia, aunque aún no se sabe si el juez Richard Concepción Carhuancho concederá –cuando la fiscalía solicite la prisión preventiva– el prolongado tiempo de encierro que impuso a estos. Tampoco sabemos si un tribunal lo confirmará. En el fondo, la imputación es semejante: haber lavado dinero ilícito de Odebrecht, utilizándolo en una campaña política presidencial.

¿PRISIÓN A TODOS?

La reclusión de los Humala-Heredia, entre otros casos, permitió un debate que sacó a luz la ligereza con que la mayoría de fiscales y jueces recurren a la prisión preventiva, sobre todo en casos mediáticos, cuando el populorum aplaudirá el sufrimiento de los políticos o empresarios. El Tribunal Constitucional ha precisado las situaciones extremas que justifican esta medida excepcional. En el caso de Keiko Fujimori el peligro de fuga basado en que no tiene trabajo conocido es ridículo. Por otra parte, el requerimiento no sustenta en ningún testimonio su afirmación de cómo ordenó recibir el dinero de Odebrecht a Yoshiyama y Bedoya, ambos sindicados por Jorge Barata como las personas a las que entregó un millón de dólares para la campaña electoral del 2011. Cualquier opinante puede darlo por supuesto, pero un juez no.

¿Corresponde entonces que la exalcaldesa Susana Villarán vaya a la cárcel mientras se la investiga bajo la misma figura? ¿Y que ocurra lo mismo con Luis Alva Castro y Alan García, por la declaración de Barata de que el primero recibió US$ 200,000 para la campaña del segundo en 2006? ¿Y con PPK, otro supuesto recibidor? Ninguno tiene trabajo conocido. La respuesta mejor sigue siendo que solo en la medida en que haya una alta probabilidad de que concurran los peligros –señalados por la ley– de que el proceso pudiera truncarse. Debe entenderse que en el caso de la prisión preventiva no puede hablarse de corrientes jurisprudenciales en pugna, una más severa que la otra. Lo que hay son jueces que cumplen con la ley y otros que no lo hacen.

RASGOS COMUNES

Al agrupar a estos imputados como una hermandad, existe el riesgo de pasar por alto las diferencias de cada caso. Así, en el de los Humala-Heredia hay otras fuentes financieras supuestamente ilícitas y un posible empleo del dinero para el disfrute personal y no para la política. Villarán, por su parte, era funcionaria pública y habría aceptado la donación cuando Odebrecht era contratista de la Municipalidad de Lima. En el expediente resalta la imputación por colusión. El financiamiento al APRA, de haberse dado, también tiene sus particularidades. Pero en todos los casos hay dos rasgos comunes. Uno, que el dinero era para la campaña electoral. El otro: todos niegan haberlo recibido.

De lo apreciado hasta ahora, habría sustento para llevarlos a todos a un juicio oral (aunque en el caso del APRA faltan diligencias importantes). Cuando esta etapa culmine, cada tribunal va a tener que resolver si el aporte para una campaña electoral de una empresa que ya era una organización criminal puede ser considerado un acto de lavado de dinero. Este debate no se ha dado aún en la justicia peruana. Varias preguntas deben ser respondidas. ¿Sabían los favorecidos en el año de las actuaciones delictivas de Odebrecht? ¿Debía presumirse que la donación provenía de actuaciones ilícitas? ¿El aporte se dio en forma secreta o mediante bancos? ¿Fue en efectivo? ¿Por qué no se declaró? ¿Qué relación tendrían los beneficiarios con las obras de la compañía?

Como es notorio, al respecto hay distintas posturas entre los juristas, aunque la corriente mundial camina hacia la criminalización de las donaciones oscuras. En concreto, recibirlas por lo bajo sería un acto de corrupción –es una recurrente forma de enriquecimiento de los políticos– pero la justicia peruana podría resolver que no es sancionable como lavado de activos sobre todo si se entregaba el dinero para campañas electorales. Es algo que deben considerar las diferentes barras bravas que acompañan los procesos.

NEGAR, UN PROBLEMA

El problema para estos imputados, sin embargo, es que niegan haber recibido los aportes. Problema porque el Ministerio Público, con las evidencias ofrecidas por Odebrecht, tendría forma de probar lo contrario. Al final del juicio, los jueces adquirirían convicción de que recibieron el dinero de la empresa.

Llegado el momento, la situación representará una complicación para las defensas. Si el dinero era de procedencia idónea no había razón para negarlo. Los jueces se preguntarán: ¿acaso no lo recibieron clandestinamente porque sospechaban de su origen ilícito? Si la respuesta es afirmativa resolverán que hubo delito de lavado de activos sin importarles en qué fue usado el dinero.

A toda esta hermandad, entonces, le espera un proceso peliagudo, en el contexto de la pugna por el control del sistema judicial que estamos presenciando. Si se cree al sector que, apoyado por la mayoría de la población, desea la cabeza del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, el Ministerio Público blindará a los líderes del fujimorismo y del APRA. Para ello Chávarry tendría que avasallar a los fiscales del caso, cuestión harto difícil en el caso de que se lo propusiera. Considérese, por ejemplo, el escándalo producido por la remoción inadvertida de una fiscal provisional del equipo de Lava Jato. Chávarry, por otra parte, también está acusado de ser parte de la mafia de Los Cuellos Blancos del Puerto. Pero esta denuncia, la más importante de todas las que le llueven, aún no se ha fundamentado.

UN INFORME ESPERADO

En rigor, lo que acaba de rechazar el Congreso es un pedido de destitución porque mintió. Negó, en efecto, haber concurrido a un almuerzo con dos imputados, y luego lo admitió, ante lo cual el congresista Marco Arana, del Frente Amplio, pidió la acusación constitucional. El texto no se refiere a operaciones mafiosas. Sin embargo, el documento que pondría fin a los días de Chávarry como Fiscal de la Nación es el que pueden elaborar las fiscales del caso de Los Cuellos Blancos. Ellas deben corroborar declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces contenidas en un informe preliminar ampliamente difundido y que aún era insuficiente para determinar responsabilidades. Si el informe final es débil en contra de Chávarry la situación no cambiará. Pero si es consistente el Congreso lo tendrá muy difícil para salvarlo. Hay muchos ojos observando. ❧