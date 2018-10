Comisión de Ética acordó investigar a Héctor Becerril por 'Audios CNM'.

Mientras que en la Comisión Permanente, con votos del fujimorismo y el Apra, la denuncia contra Héctor Becerril por 'Audios CNM' fue archivada, en la Comisión de Ética se decidió abrir investigación contra el parlamentario de Fuerza Popular, por su presunto intento de injerencia en la elección del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Con voto dirimente de la presidenta de la comisión, Janet Sánchez, se acordó abrir investigación contra el legislador fujimorista por la supuesta presión que habría querido ejercer durante reunión con los ex consejeros Guido Aguila y Baltazar Morales, para que se favorezca a Julio Gutiérrez Pebe y que este sea electo como presidente del ahora desactivado CNM.

"Comisión de ética abrió investigación a Héctor Becerril en denuncia por reunión con los ex consejeros Aguila y Morales para designar al presidente del ex consejo nacional de la magistratura. Mientras Comisión Permanente archiva el caso. Una vergüenza. No a la corrupción", dijo Yonhy Lescano al finalizar la votación.

Durante la sesión la congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letona, intentó cuestionar los argumentos de los otros miembros de la Comisión de Ética bajo la postura de que para algunos legisladores "es difícil entender el derecho". Además de que si la Comisión Permanente archivó la imputación, no tendría sustento la investigación ya que dicha reunión nunca se habría realizado.

Sin embargo fue refutada por el resto de parlamentarios, quienes señalaron que no se está investigando ningún delito, sino más bien la conducta ética del parlamentario en la búsqueda de hallar si existió algún tipo de infracción al Código de Ética del Congreso de la República.

Con esta decisión de la comisión, el congresista Héctor Becerril será investigado, y de hallarse responsabilidad alguna podría recibir una sanción por haber cometido una infracción en su calidad de congresista de la República.