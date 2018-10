Pasco: Ministerio Público dicta captura contra juez superior que habría favorecido a sentenciado por violación

Otro juez superior, esta vez de Pasco, es implicado en haber favorecido a sujeto que abusó de una menor de edad, Se trata de Jorge Balvín Olivera, magistrado y actual presidente del Jurado Electoral Especial de Pasco que fue requerido por el Ministerio Público por tres días de detención preliminar en su contra.

La decisión del Ministerio Público se tomó luego del reportaje en “Punto Final”, que difundió la grabación en la que el magistrado habla de una prebenda que habría cobrado a la hija de un sujeto acusado de violación a una menor para librarlo de responsabilidades.

En el reportaje se indica que, en el periodo en que Balvín Olivera era presidente de la Sala Mixta de la Corte Superior de Pasco, pidió 12 mil 500 soles para resolver a favor del caso de Elíseo Isaías Basilio, acusado de haber violado a una niña de 12 años en su taller de reparaciones, en octubre del 2009.

No obstante el trato se cerró, los otros dos magistrados del caso, votaron en contra, por lo que el sujeto fue condenado a la cárcel de igual modo. En un inicio Jorge Balvín Olivera señaló que pidió dicho monto para actividades que iban a realizar en la promoción de una maestría de Gestión Pública en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, donde ambos se conocieron pero ante la evidencia confesó su culpa.

"Yo ya les he devuelto la mitad. Considerando que fueran 12 mil, yo te voy a dar mil más y allí queda porque he cumplido con mi parte, he dado mi voto, otra cosa sería si no hubiese hecho nada", se le oye decir al magistrado para disculparse del resultado final del caso ante la hija del implicado la violación de la menor.

Al magistrado también se le acusó de haber favorecido a candidatos en las elecciones regionales y municipales del Jurado Electoral Especial es el caso de , por que esto ya estaba arreglado hace ratos.