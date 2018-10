Con nombre y apellidos

El presidente de la República debería observar la ley que otorga la libertad bajo vigilancia electrónica a adultos mayores presos, llamada Ley Fujimori debido quien la inspiró. Rechazar esta norma sería un acto de justicia, sin que se afecte la posibilidad de otorgar, en general, beneficios por razones humanitarias a las personas sentenciadas y de avanzada edad.

La forma en que se procedió para aprobar esta ley es escandalosa. Fue tramitada en pocas horas, dispensada del trámite de comisión, suplantando la firma de un legislador con licencia (un acto nulo a pesar del inaplicable argumento de la firma digital) a lo que siguió un debate apurado y con restricciones para la oposición parlamentaria, en el que no se permitió enmiendas, y votada en una sola sesión, con la exención de la segunda votación, recordando las leyes sorpresas durante el gobierno de Fujimori y Montesinos.

Debe tenerse en cuenta en ese punto la promesa de Keiko Fujimori en la campaña electoral del año 2016 en el sentido que no usará su poder político para liberar a miembros de su familia. En esa dirección, el principal problema de la norma en cuestión es su naturaleza privada, es decir, una ley con nombre propio, una grave vulneración de los principios universales del derecho que reza que la ley debe ser general.

La ley, al señalar los beneficios rebaja la edad de quienes puede acogerse a ella, deja abierta la puerta a personas sentenciadas cuya peligrosidad para la democracia ha sido señalada por los tribunales. Los especialistas han señalado Vladimiro Montesinos, los miembros del Grupo Colima y otros violadores de DDHH podrían acogerse a esta ley porque no han sido sentenciados por los siete tipos penales que contempla la norma.

Otro tema al que esta norma nos remite, es la solicitud de perdón a las víctimas que Fujimori se niega a realizar, una condición básica de la reconciliación como lo han anotado recientemente varios familiares de las personas afectadas por las decisiones del sentenciado y que fueron objeto de los procesos judiciales.

La ley aprobada con prepotencia y apresuramiento nos recuerda hasta donde es capaz de llegar el fujimorismo para conseguir sus objetivos. En este un caso que nos actualiza respecto de la continuidad de un grupo que hace 20 años como ahora se ha servido del Estado para resolver urgencias privadas.

No obstante lo señalado, no debe perderse de vista, con Fujimori como probable beneficiario o no, que la Ciencia Penitenciaria, en sus aportes más garantistas, procura desde hace muchos años, que los adultos mayores y aquellos internos que sufren una grave enfermedad o una enfermedad terminal, gocen de beneficios para que el cumplimiento de sus penas no conlleve al menoscabo de otros derechos. En ese sentido, el proceder prepotente de Fuerza Popular ha evitado una discusión desde ese ángulo de la justicia para beneficio de decenas de personas ante las cuales el Estado tiene ciertamente obligaciones humanitarias.