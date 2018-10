Keiko Fujimori: RMP explica el lavado de activos y los detalles de su detención

En Sin Guion, Rosa María Palacios hizo una explicación detallada sobre la situación de Keiko Fujimori, quien se encuentra detenida en la prefactura de Lima por diez días.

La abogada comentó que la detención de diez días fue solicitada por el fiscal José Domingo Pérez y autorizada por el juez Richard Concepción Carhuancho. Además, aclaró que a la lideresa de Fuerza Popular se le acusa de lavado de activos en el marco de la campaña electoral del año 2011.

El fiscal José Domingo Pérez, tras una exhaustiva investigación, estableció que Keiko Fujimori utilizó a un grupo de personas de su organización política para encubrir aportes de otra fuente, suplantando identidades y “pitufeando” fondos.

También se le acusa de establecer falsos aportantes, como personas indigentes, cuyos nombres fueron tomados para justificar ingresos a la campaña, los cuales eran de fuente prohibida.

Asimismo, aclaró que los hechos fueron ratificados con las declaraciones de Jorge Barata, quien reafirmó que Keiko Fujimori recibió un primer aporte de 500 mil dólares; un segundo aporte de 500 mil, el cual corresponde a la frase “aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”; y finalmente 200 mil dólares que se canalizaron a través de la CONFIEP.

Tras poner en contexto la situación, Rosa María Palacios explicó si la situación corresponde a lavado de activos y si la conducta procesal de Keiko Fujimori merece una detención preliminar.

¿Qué es lavado de activos?

En este caso tiene que haber un mafioso, el cual tenga un delito fuente. Como parte de estos delitos fuente se incluyen delitos de corrupción en el Estado, tales como colusión, cohecho, entre otros.

El mafioso obtiene el dinero, pero como proviene de fuente ilícita, cuenta con un testaferro o lavador, quien tiene como tarea el colocar el dinero en la economía formal, con el propósito de que al colocarse en la economía formal, este regrese al mafioso.

Brindó el ejemplo de Alejandro Toledo, quien tenía como delito fuente el cohecho y su testaferro era Josef Maiman. Este colocaba en sus propias cuentas el dinero que era para el mafioso; lo introdujo en la economía formal a través de la empresa Ecoteva, a través de la cual le hace un préstamo a la suegra de Alejandro Toledo para que esta compre inmuebles, los cuales luego beneficiaron al mafioso (Toledo).

¿Cómo es el lavado de activos en donaciones de campañas?

En esta caso, el mafioso es Odebrecht, quien otorgó dinero a campañas políticas como las de Alan García, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori.

La ley peruana considera que el testaferro tiene que conocer que el dinero proviene de un mafioso; sin embargo, en el 2010 no se tenía conocimiento de que Odebrecht era mafioso; por lo tanto, el testaferro no podía presumir que el dinero entregado para la campaña provenía de un delito fuente, tal como el cohecho.

Además, Keiko Fujimori no ingresó el dinero proveniente de Odebrecht a la economía formal para devolvérselo al mafioso, sino que se lo gastó en su campaña y al no ganar la elección, no tuvo la posibilidad de devolver el favor.

Detención de Keiko Fujimori:

Palacios explicó las etapas de la investigación fiscal. En primer lugar se encuentra la preparatoria, donde el fiscal junta información, hace diligencias y recoge testimonios.

Cuando esta listo para acusar se pasa a la etapa preliminar; seguida de la acusación y, finalmente, el juicio oral.

Palacios aclaró que Keiko Fujimori se encuentra en la etapa preparatoria, mientras que Ollanta Humala se encontraba en la preliminar. Asimismo, remarcó que actualmente nadie se encuentra en etapa de acusación, por lo cual, no hay posibilidad de que pronto haya un juicio oral de personajes involucrados a Odebrecht.

La abogada mencionó que en la etapa preparatoria, el juez ha determinado diez días para actuar diligencias y pasar a la siguiente etapa (preliminar), donde ahí se podrá pedir 18 meses o el tiempo que sea necesario.

Asimismo, la conductora remarcó que Keiko Fujimori tiene una casación, es decir, ha apelado para que no se siga viendo el caso con respecto a ella, pidiendo un control de plazo, ya que por dos años se le investiga por este tema.

No le dieron la razón a su defensa, por lo cual, llegaron a la Corte Suprema, quien tiene que decidir esta semana si el plazo es extremo o no.

“José Domingo Pérez ha pedido que se vaya inmediatamente detenida porque sino esta relación con César Hinostroza puede poner en peligro la investigación”, sostuvo Palacios.

Finalmente, la abogada mencionó que las razones impuestas a Keiko Fujimori no implican riesgo de fuga, pues eso consiste en un plan por el cual una persona se puede ir o que la conducta procesal reiteradamente haya sido de evasión.

“Lamentablemente para el fiscal, creo que se ha excedido en la medida, pues la detención preliminar tiene que ser una medida excepcional que solamente se otorga cuando no tiene más remedio. En el campo jurídico, esto no basta para una detención de esta naturaleza”, sentenció.