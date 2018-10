Mark Vito se pronuncia sobre prisión preliminar a su esposa, Keiko Fujimori

Luego que la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, fue arrestada y trasladada a la subprefectura de Lima, su esposo Mark Vito manifestó su inconformidad con el arresto preliminar contra su conyugue.

Mark Vito, quien también es investigado por lavado de activos, arremetió contra el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial (PJ) por aprobar la prisión preliminar contra Keiko Fujimori.

"Mi esposa es víctima de persecución política. Esto no es justicia, es una decisión arbitraria. Esta detención es arbitraria. Después de 31 meses de investigaciones no han encontrado ninguna prueba. Esta injusticia ha llegado a su punto máximo, esto no es justicia, esto es abusivo. Keiko es fuerte, va salir más fortalecida", expresó Vito a TV Perú.

La excandidata presidencial de FP es investigada por el "Caso Cócteles". El fiscal José Domingo Pérez la investiga por los presuntos aportes ilícitos que recibió su campaña mediante actividades sospechosas y de la constructora Odebrecht.

El Ministerio Público le imputa el delito de lavado de activos. Junto a ella, 19 personas, entre sus exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, y aportantes a la campaña del 2011, se encuentran con orden de prisión.

En el periodo que dure el arresto preliminar, la Fiscalía puede solicitar la prisión preventiva. El argumento que utilizó el fiscal Domingo Pérez, según fuentes de La República fue las constantes inasistencias de Keiko Fujimori a las citaciones del MP.

La Fiscalía también la acusa de liderer una estructura criminal al interior del partido político Fuerza Popular. Al cierre de esta nota, el exministro Augusto Bedoya ya había sido capturado, mientras que Yoshiyama, según trascendidos, se encontraría fuera del país.