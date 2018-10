Arequipa: Ismodes acusa a Elmer Cáceres de iniciar campaña de odio en su contra [VIDEO]

El candidato Javier Ismodes acusó a Elmer Cáceres Llica de iniciar una campaña de odio en su contra tras saberse que ambos pasarán a segunda vuelta hacia el Gobierno Regional.

Esto luego que ayer Cáceres Llica publicara en su Facebook que él es el candidato del pueblo y su contendor (Ismodes) es apoyado por las empresas. “No podemos hacer una campaña basada en odio, xenofobia. El hecho de que tú o yo no sepamos hablar quechua no significa que no sea arequipeño, pero no se debe despertar odios, pasiones exageradas”, señaló en la radio RPP durante una entrevista la mañana de hoy.

Más tarde en una conferencia de prensa llamó a las agrupaciones y pobladores a sumarse y votar por él en la segunda vuelta en diciembre, no quiso pronunciarse sobre alguna fuerza política que lo apoyaría.

También trató el tema de Majes Siguas II, ratificando su negativa a la firma de la adenda 13. Agregó que los terrenos de este proyecto también serán para los pequeños agricultores, pero que también se necesita de la inversión de grandes empresas.

Vea la conferencia: