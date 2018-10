“En toda mi campaña fui maltratada por tener la condición de mujer”

La electa alcaldesa de Ica fue primera regidora de Mariano Nacimiento retirado por el JNE por tener sentencias consentidas. Denunció que sufrió acoso político por ser mujer durante toda su campaña política. Dice que convocará a los colegios profesionales para enfrentar la violencia contra la mujer.

Hasta el momento solo nueve mujeres han sido elegidas como alcaldesas distritales y provinciales. ¿Cuál es su refrexión?

Con el pasar del tiempo se nos está dando un espacio dentro de la política. Estamos al mismo nivel que el hombre y con la misma capacidad de poder gestionar una municipalidad.

¿Aún así no le parece poco que solo entre el 8 y 9% de más de 13 mil postulaciones hayan sido lideradas por mujeres

Mira, por mi condición de mujer y por haber liderado la lista de regidores, en este mes y medio de campaña recibí muchas ofensas, maltratos y agresiones. Incluso ahora me siguen agraviando y hasta han amenazado a mi personal de prensa.

¿De dónde vienen las agresiones?

A través de redes sociales. Como he sido reina de la vendimia, sacaban videos donde decían que solo servía para las pasarelas y me insultaban con adjetivos de grueso calibre.

Pero Yamila Osorio ha sido reina de belleza y tiene una buena gestión como presidenta regional de Arequipa.

Hay todavía esa visión que, por ser mujer y ser guapa, no tienes cerebro.

Sin embargo, en tu plan de gobierno no hay ni una sola línea de propuestas sobre la violencia contra la mujer. ¿Cómo piensas incorporar en tu gestión este tema?

Ese plan de gobierno era del candidato que iba a la alcaldía y resultó improcedente, pero en mis discursos siempre he tocado este tema. Vamos a promover casas refugios para la mujer, donde recibirán asesoría legal y psicológica gratuita y podrán participar en talleres de capacitación para que inicien sus propias empresas.

En el tema de prevención, cuál es su propuesta

Tendremos un programa de concientización hacia las mujeres para que sepan manejar situaciones de violencia y también a los hombres que tengan el interés por cambiar esta situación.

¿Cómo lo hará?

Iremos casa por casa. Vamos a convocar a los diferentes colegios profesionales. Tendremos psicólogos, médicos y abogados para llevarles la asesoría a los diferentes centros poblados y asentamientos humanos.

¿Cómo te vinculaste con quien era el candidato provincial a Ica, Mariano Nacimiento, quien fue excluido por una sentencia consentida por peculado?

Soy militante del movimiento y en elecciones internas fue elegido candidato. Él fue alcalde antes y como amiga llegué a pertenecer a su lista.

¿Pero no revisaste esa sentencia que tenía?

Bueno, tenía esta sentencia, y Mariano tenía que responder por ella. Los actos que él haya cometido los tendrá que solucionar.

¿Puedes asegurar que en tu gestión como alcaldesa no habrá ninguna interferencia política del señor Nacimiento?

Yo siempre he dicho que no dejaré que en mi gestión haya ninguna injerencia política dentro de las decisiones que tome. Esta campaña yo la hice con aportes de mi familia. Yo no necesito hipotecar la municipalidad de Ica, ni deberle ningún favor a la empresa privada.

¿Nacimiento te ofreció algún aporte a tu campaña?

No, jamás.❧