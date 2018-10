Bancada oficialista se reúne con Martín Vizcarra en Palacio de Gobierno

En vivo

Informe previo:

El presidente Martín Vizcarra y los miembros de la bancada oficialista se reúnen esta tarde en Palacio de Gobierno. La convocatoria de último momento sería para conversar sobre el pronunciamiento del mandatario con respecto a los cuatro proyectos aprobados en el Congreso.

Como se recuerda, Martín Vizcarra invocó a la población a apoyar estas reformas planteadas desde el Ejecutivo, a excepción de la que bicameralidad, ya que considera que esta propuesta fue desnaturalizada en el parlamento, esto generó discrepancias con algunos de los legisladores de PpK.

"El presidente es muy puntual y muy enfático. El presidente ha visto que dentro de los cuatro proyectos, el tema de tres proyectos iniciales han sido absueltos y convocados. El tema de la bicameralidad ha sido desnaturalizado", dijo el congresista oficialista Sergio Dávila

En tanto que Gilbert Violeta no ocultó su desacuerdo con la posición de Vizcarra: "Me apena decirlo pero no comparto las observaciones del presidente Vizcarra sobre la bicameralidad. Las reformas son un proceso dinámico sujetas a debate y consenso. Y así lo hicimos. Nuestro trabajo en nombre del oficialismo fue arduo y coordinado", escribió en Twitter.