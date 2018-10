Yehude Simon no volverá a postulara un cargo popular

La del domingo fue la última contienda electoral en la que participó Yehude Simon, quien fue candidato para la región Lambayeque por Juntos Por el Perú. Por el contrario, dijo que se dedicará a reforzar a la agrupación formando a jóvenes políticos.

“Este proceso electoral ha sido bueno y he llegado a mi límite electoral, más no intelectual. Si el pueblo lambayecano no me eligió, no quiero que otro pueblo lo haga. Mi votación ha sido lambayecana siempre. Ahora, mi responsabilidad es seguir formando jóvenes y que Juntos por el Perú llegue al poder. No participaré en ningún proceso electoral nuevo y solo me sacrificaré por el partido”, refirió.

El ex primer ministro saludó la victoria de Anselmo Lozano,virtual gobernador de Lambayeque, y ofreció la colaboración de su agrupo, por lo que le entregará su plan de gobierno, ya que “Lambayeque no puede parar”.

De otro lado, quien también se quedó atrás y no se sabe si continuará en política es Francis Allison, burgomaestre de Magdalena del Mar que postuló a la alcaldía de Cañete y perdió.❧