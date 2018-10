La segunda vuelta

Las elecciones regionales arrojan como uno de sus resultados las bajas votaciones en varias circunscripciones. Al cierre de este editorial, el recuento de actas por la ONPE indica que en trece regiones será necesaria una segunda vuelta electoral (Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Lima provincias, Madre de Dios, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes), y que en la mayoría de las restantes, donde la lista ganadora superó el 30% de votos válidos, los porcentajes han rozado esta barrera. En una buena cantidad de regiones, asimismo, se registró un alto ausentismo y un número considerable de votos blancos o viciados.



Las regiones más sacudidas por la corrupción son aquellas cuyas listas han obtenido votaciones exiguas. En los casos de Áncash, Cusco, Tumbes, Ayacucho, Cajamarca, Lima provincias y Pasco, sus presidentes regionales o gobernadores fueron condenados por corrupción o permanecieron prófugos en la actual gestión o en la anterior. El caso más emblemático quizá sea el de Cajamarca, donde Gregorio Santos obtuvo una resonante victoria el 2014, a pesar de estar detenido, pero que luego de su liberación se negó a asumir el cargo pretextando razones burocráticas. En esa región, el grupo que fundó solo obtuvo el tercer lugar (14%).



Los casos de Áncash y Cusco son parecidos. Ambas regiones tienen y tuvieron detenidos y condenados a varias de sus autoridades y, de hecho, son el emblema de la corrupción, la primera dirigida por autoridades con vínculos con el fujimorismo, y la segunda con la izquierda.



No es casual que, al mismo tiempo, varias de las regiones donde los candidatos cosecharon bajas votaciones sean aquellas que en los últimos años recibieran los mayores recursos provenientes del canon, los mismos que no fueron, en todos los casos, bien administrados. En la desconfianza o baja aceptación de los electores a sus candidaturas se advierte igualmente una decepción porque el discurso radical en favor de la descentralización no ha sido acompañado de la honradez, eficacia y transparencia.



En varias de estas regiones, el tránsito entre el populismo y la corrupción ha sido corto; por ejemplo, el expresidente regional de Tumbes Gerardo Viñas, condenado el año 2016 a once años por corrupción luego de escapar varios años de la justicia y que purgó en los años 80 prisión por terrorismo, mantenía un discurso incendiario contra el centralismo y sus adversarios locales, lo que no le impedía robar las arcas del Estado.



En casi todas las regiones donde se competirá en la segunda vuelta el 9 de diciembre, los contendientes tienen serias acusaciones de corrupción, condenas no confirmadas o procesos judiciales en curso, por lo que el principal riesgo es que, como sucedió en Áncash en las elecciones del 2014, los comicios regionales solo sean una forma de adelantar y agravar una crisis interna, activando la sucesión de más de un gobernador regional. Estos riesgos deben ser tomados en cuenta por los electores.