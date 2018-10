Enrique Fernández se mostró agradecido por apodo de 'Chaparrón' [VIDEO]

Elecciones 2018. El candidato a la alcaldía de Lima por Frente Amplio, Enrique Fernández, agradeció a sus simpatizantes por respaldarlo en las redes sociales y hasta por apodarlo 'Chaparrón'. El aspirante al sillón municipal reconoció su generación no utiliza mucho estas nuevas formas de comunicación.

"En las redes sociales he tenido una aceptación muy grande. Mi generación no es mucho de redes sociales por desconocimiento, pero veo que es un potencial. El afecto de la gente lo he recibido de distintas maneras, hasta la chapa que me han puesto de 'Chaparrón'", dijo.

Como se recuerda, tras el último debate del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cientos de personas denominaron cariñosamente a Enrique Fernández 'Chaparrón' por su parecido con el personaje del recordado Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito’.

Según indicó, el cariño de la gente llegó después que escucharán su discurso en el debate y llegó a las personas de todos los estratos sociales.

"Bastó con que escucharan un mensaje distinto porque están aburridos de todas las promesas que dice la gente. Mi llamado es a seguir peleado porque este país, esa riqueza de la que tanto se habla, llegue también a los pobres. Bastó eso para que la gente vea a un político distinto, comenzara a hurgar un poco más en mi vida", enfatizó.

El candidato del Frente Amplio emitió hoy su voto en la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, en el Cercado de Lima.

Tras ejercer su voto, Enrique Fernández publicó una foto en Twitter. "Hoy ejercimos nuestro derecho al voto", escribió.