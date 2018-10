“Hay una posibilidad de presentar un hábeas corpus al TC”

El abogado de Alberto Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, criticó que se haya revertido el indulto humanitario a su cliente, a pesar de que el proceso judicial "ya no se encontraba vivo", lo cual, desde su punto de vista, supone una irregularidad. Señaló que ha puesto en consideración de la familia denunciar al juez Hugo Núñez.

Alberto Fujimori ha tenido 273 días de libertad gracias al indulto. Ahora ha sido anulado, ¿qué plantea como su defensa?

En todo momento nosotros nos opusimos al hecho de la tramitación de este incidente de control de convencionalidad. Es decir, cualquier juez en cualquier procedimiento puede hacer un control de convencionalidad, pero siempre y cuando se establezca dentro de un procedimiento vivo y aquí no había ningún procedimiento vivo, porque el proceso penal contra Alberto Fujimori terminó el 7 de abril del 2009 y se ratificó en diciembre del mismo año, por tanto el procedimiento, por lo menos en lo que respecta al tema del homicidio calificado y secuestro agravado, ya no existía. Y la ejecución de la pena también se extingue con la prescripción, amnistía y el indulto, por tanto, no había ejecución de pena, no había procedimiento vivo.

Hay jurisprudencia: los indultos se pueden revertir...

En el caso de Crousillat, se sometió a un procedimiento de amparo por parte del propio empresario que llegó hasta el TC y este le dijo a Alan García que no podía anular el indulto. Pero quien sí lo podía revisar era la jurisdicción constitucional, que se encarga de revisar los actos administrativos del gobierno y eso fue lo que ocurrió

Apelar la decisión del juez es reconocer su competencia...

No. Si tenemos a la Policía queriéndoselo llevar (a Fujimori) a prisión, obviamente hay que hacer algo, ya sea trabajar una nulidad procesal o una apelación. Y en esta última está contenida también la nulidad procesal.

¿Qué va a suceder con Fujimori? Ahora se encuentra en el hospital y es claro que la Policía no puede sacarlo.

Primero tiene que ser dado de alta para que pueda ser trasladado a un centro penitenciario. Con la apelación hemos solicitado que al momento de que sea admitida, se suspenda la entrada en prisión hasta que se resuelva.

¿Cómo se encuentra Fujimori?

La sorpresa fue increíble.

¿Ha sido un tema emocional o de salud lo que lo ha llevado a la clínica?

Un tema emocional en un tema emotivo, este origina tensión arterial y esta, definitivamente, va a ocasionar fibrilación auricular con peligro de muerte en cualquiera que tenga un problema cardíaco.

¿Hay la posibilidad de plantear un arresto en la clínica o domiciliario o alguna otra salida?

Al momento que el juez concede el recurso de apelación puede declarar que el efecto de esa resolución se suspenda hasta que se termine el procedimiento.

¿Van a denunciar al juez Hugo Núñez?

No lo sé. No ha prescrito la acción penal, pero obviamente lo he puesto a consideración del señor Fujimori y de su familia.

¿Van a presentar un hábeas corpus al TC?

Hay una posibilidad de hacerlo, pero primero vamos a agotar el tema del procedimiento interno.❧