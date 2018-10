Maritza García: "Keiko Fujimori busca victimizarse"

No le cree. Maritza García se manifestó sobre la reacción de Keiko Fujimori luego de verla llorar por la anulación del indulto a su padre Alberto Fujimori. Para ella, la lideresa de Fuerza Popular busca victimizarse para recuperar su popularidad, sobre todo luego de las últimas encuestas que la colocan como la más corrupta.

"Los de Fuerza Popular no se vengan a quejar, porque fueron ellos los primeros en atacar el indulto. Tuvieron la oportunidad en su momento, pero ahora vengan a confundir. A mi no me queda dudas de que Keiko Fujimori busca victimizarse, para que ella quede como la que lideró la liberación de su padre.

Maritza García dijo que es el pueblo quien debe sacar sus conclusiones sobre al reacción de Keiko tras la anulación del indulto a Alberto Fujimori, "particularmente yo no le creo", aseguro. Además dijo que esta reacción de Fuerza Popular puede ser una una cortina de humo para defender a Pedro Chávarry.

Sobre la anulación del indulto a Alberto Fujimori

Alberto Fujimori cumplía una condena de 25 años de prisión por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Hasta el 2017, el exdictador solo había cumplido poco más de 12 años de su pena. El 24 de diciembre del 2017 salió en libertad gracias al indulto otorgado por PPK.