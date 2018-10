Candidatura anticorrupción

Señor Director:

Mediante un reciente y valiente informe periodístico ha quedado ratificado que Chimpum Callao, del sentenciado Alexander Kouri y del procesado Félix Moreno, es lo mismo que Fuerza Chalaca, que lleva como candidato al Gobierno Regional del Callao al exalcalde de Bellavista Iván Rivadeneira, uno de los “hermanitos” del preso expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos.

Dicha agrupación política llevó al Callao a la grave crisis de corrupción, sicariato y muerte, aunque ahora se presentan con distinto ropaje. Hay riesgo de que se prolongue esa presencia en los principales cargos regionales y municipales, entre la cantidad de candidaturas que participan en el proceso electoral que –indudablemente– genera dispersión del voto.

Por ello es necesario que aquellas candidaturas, que a la luz de las últimas encuestas permitidas en su divulgación no tienen mayores posibilidades de resultar elegidas, en un gesto de civismo y desprendimiento en contribución con la verdadera lucha contra esa organización vinculada a la criminalidad en el Callao expresen su apoyo a la fuerza política que se encuentra mejor posicionada en la intención del voto, y se produzca la unión tan necesaria en la reconstrucción del Callao.

MARCO A. SILVA SANTISTEBAN

dni 07233036

Piezas arqueológicas

Señor Director:

Como regidor de la Municipalidad de Pueblo Libre y presidente de la Comisión Municipal de Defensa del Museo Nacional de Arqueología Antropología e Historia del Perú (MNAAHP) envié una comunicación al presidente Vizcarra para advertir el peligro de que las piezas que contiene el MNAAHP sean trasladadas al nuevo museo (proyecto MUNA) que se construye en el santuario de Pachacámac. Integro también un colectivo de la sociedad civil, y estamos en contra de tal medida que afectará a los vecinos de Lima, contraviniendo las normas elementales de que los museos deben estar en el centro de la ciudad y no en las afueras y a 800 metros del mar, lo que es un peligro para las piezas arqueológicas.

josé villalobos

dni 07975343

Sobre artículo de Bruce

Señor Director:

Coincido plenamente con el artículo del psicoanalista Jorge Bruce, un maestro cuando señala que elegir a un alcalde para la ciudad de Lima en las actuales condiciones es como nombrar a un paciente de un establecimiento psiquiátrico para que dirija la institución, con el agravante de que las posibilidades de elegir al paciente más grave son bastante altas.

Cesar Ortiz Anderson

Presidente de Aprosec

Prensa y labor formativa

Señor Director:

Al examinar varios diarios, nos damos cuenta de que los contenidos no solo tienen que ser interesantes, amenos y entretenidos, sino que todo esto tiene que estar en función de una labor formativa, no caer nunca en lo chabacano, que es a veces una propensión de cierta prensa que, por halagar al espíritu populachero, cae en lo vulgar. Creemos que hay que elevar el nivel de los contenidos con cosas de buen gusto, con literatura buena, con la presentación de hechos culturales y dando informaciones con seriedad y sin afán de escándalo, que no nos parece bueno ni higiénico para la mente humana.

josé antonio chávez z.

jach_unsa@yahoo.com