Cuestionado fiscal de la Nación amenaza al presidente Martín Vizcarra

El fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, amenazó al presidente Martín Vizcarra luego de que este criticara su presencia al frente del Ministerio Público y recordara que varias personalidades han pedido su renuncia.

En una visita a Huancayo, el mandatario dijo que el caso de Chávarry merecía toda la atención de los peruanos.

"Hemos visto que incluso al interior del Ministerio Público tienen serios cuestionamientos, fiscales que conocen el funcionamiento interno del Ministerio Público ponen objeciones y han pedido que Chávarry dé un paso al costado, y si lo dicen ellos es porque hay un tema delicado", expresó el jefe del Estado.

Efectivamente, tal como dijo Vizcarra, ha habido varios pronunciamientos de fiscales superiores y provinciales pidiendo que el actual fiscal de la Nación dé un paso al lado. Este ha hecho caso omiso de esta solicitud.

Las declaraciones del mandatario no cayeron bien en el ánimo de Chávarry y este no encontró mejor idea que responder a Vizcarra vía su cuenta de Twitter.

"Ponderación Presidente Vizcarra. Basta de interferencias. Las 46 denuncias en su contra (43 de su propio pueblo) serán tramitadas con el debido proceso. Respete a las instituciones y a la democracia", escribió Chávarry en su cuenta de Twitter.

Como han advertido varios, esta respuesta de Chávarry a Vizcarra supone una amenaza en toda regla.

antecedentes

Vizcarra sostuvo que el Perú necesita un Ministerio Público liderado por un magistrado que “esté libre de dudas o cuestionamientos”. Y agregó que tal está lejos de ser la situación del fiscal Chávarry.

“Si queremos lograr la transparencia en toma de posiciones, debemos tener un Congreso que se comporte a la altura de las circunstancias, un Poder Judicial que haga lo propio y un Ejecutivo que asuma la responsabilidad de que tenemos que luchar contra la corrupción, pero también un Ministerio Público que esté liderado por un fiscal que esté libre de dudas o cuestionamientos”, manifestó.

“Pedimos también que dé un paso al costado”, añadió Vizcarra sobre Chávarry en medio de aplausos de un buen grupo de huancaínos.

bajo la lupa

Los cuestionamientos de todo calibre que recaen sobre Pedro Gonzalo Chávarry son numerosos. Por ejemplo, de acuerdo con un informe elaborado por la fiscal Sandra Castro, el titular del Ministerio Público formaría parte de la organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto", cuya existencia fue revelada a través de los denominados "CNM audios".

El fiscal de la Nación incluso fue separado hace dos semanas de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), esto por las delicadas sospechas que lo acompañan desde que estalló el escándalo de los audios. Pese a ello, Chávarry no se ha ido del Ministerio Publico. Y ha desoído las peticiones para que no perjudique a la institución con su presencia, justamente en un momento en que el sistema de justicia se encuentra muy cuestionado por la población.

Como se sabe, el fujimorismo sigue postergando el debate del informe final respecto a la denuncia constitucional que pesa contra Chávarry. Este caso sigue esperando ser puesto en la agenda parlamentaria.

El informe fue elaborado por Juan Sheput (PPK) y en él se recomienda inhabilitar y destituir al cuestionado aún fiscal de la Nación.

Chávarry debe irse ya

Mientras tanto, parlamentarios de distintas bancadas exigieron la renuncia del fiscal de la Nación. La congresista de Alianza Para el Progreso Gloria Montenegro, por ejemplo, consideró inaceptable la actitud de Chávarry y se sumó a los que exigen su renuncia.

"El señor que blinda a los 'hermanitos' del CNM y el que protege a la señora K amenaza al jefe de Estado y el país no lo puede permitir", declaró.

El parlamentario del Frente Amplio Marco Arana consideró que el presidente Vizcarra sí puede ser investigado. Sin embargo, afirmó que viendo el contexto en el que se realiza este anuncio y la inexistente credibilidad de Chávarry, solo se puede tomar como una amenaza inaceptable contra el mandatario.

“Chávarry no tiene las credenciales para investigar y es una prueba de que hace mal uso de su poder como aún fiscal de la Nación. Esto no se puede permitir", declaró.

El congresista de Acción Popular Edmundo del Águila también opinó que viendo los antecedentes Chávarry debe renunciar al cargo y se debe reiniciar el sistema de justicia del país.

Aráoz responde fuerte

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, sostuvo que el cuestionando fiscal Chávarry "ha perdido la chaveta" y que está cometiendo un delito al amenazar al presidente. "No vamos a permitir que la corrupción reine. La verdad que me parece sorprendente que una persona que tiene un rol de proteger los derechos de los ciudadanos pueda amenazar al presidente de la República, es una barbaridad", declaró.

Jorge del Castillo, del Apra, también se pronunció al respecto. “Yo no apruebo ninguna declaración. Tiene que haber respeto mutuo entre ambas autoridades. Debe haber más respeto y menos discusión cuando hay muchas obras por hacer en adelante. Debe haber un nivel de diálogo importante”, afirmó.

La bancada de Peruanos Por el Kambio envió un comunicado en el cual rechaza lo dicho por el cuestionando fiscal de la Nación. El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, también mostró su rechazo a la amenaza de Chávarry contra Vizcarra.

"El cargo de fiscal de la Nación es para servir, y no para servirse de él, señor Gonzalo Chávarry. Sus inaceptables expresiones en contra del presidente Martín Vizcarra reflejan que usted falta al deber de imparcialidad que le exige su función", sostuvo el jefe del gabinete.

La relación entre Chávarry y Vizcarra es tensa desde el principio, cuando el presidente desistió de acudir a la juramentación del fiscal de la Nación. Desde ahí todo ha sido fricción entre ambos.❧

claves

citación. La vicepresidenta y congresista por PPK Mercedes Aráoz recibió ayer una citación del fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, para que declare el miércoles 10 sobre el caso de la supuesta compra de votos para evitar la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

reclamo. Para Aráoz, su citación responde a una nueva acción de amedrentamiento del actual fiscal de la Nación.

Jefe del Estado desata la ira de Fuerza Popular y del Apra

El presidente Vizcarra respaldó al titular del Congreso, Daniel Salaverry, quien dijo esperar que el Pleno reflexione y deje de blindar al cuestionado juez supremo César Hinostroza y a los cuatro exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.

El mandatario calificó de "prolija" la investigación realizada por las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez sobre "Los Cuellos Blancos del Puerto", en la que además de Hinostroza también está involucrado el actual fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, quien se niega a renunciar pese a las graves denuncias y el rechazo de la población a su continuidad en el cargo.

El jefe del Estado consideró que Chávarry debe dar un paso al costado. Vizcarra también solicitó al Congreso no desnaturalizar las reformas que ha planteado su gobierno. Sin embargo, lo dicho por el presidente provocó la ira de varios parlamentarios.

Mauricio Mulder retó a Vizcarra a cerrar el Congreso. Por su parte, una molesta fujimorista Lourdes Alcorta culpó al jefe del Estado de la mala imagen que tiene la ciudadanía del Congreso. Víctor Andrés García Belaunde se sumó a esas críticas.

Mercedes Aráoz

Vicepresidenta de la República

“No nos vamos a dejar amedrentar por nadie. Esto es una amenaza al jefe de Estado y es inaceptable que un fiscal de la Nación se comporte de esta manera”.

Hernando Cevallos

Congresista del Frente Amplio

“Esto es una amenaza del nivel del señor Chávarry y de los ‘hermanitos’. No cabe duda que el fiscal de la Nación tiene miedo que lo destituyan del cargo”.

Alberto Quintanilla

Legislador del Nuevo Perú

“Esto es un acto que pinta de cuerpo entero y demuestra que el fiscal Chávarry no puede continuar en el cargo. Es un peligro que siga en su función”.

Edmundo del Águila

Parlamentario de AP

“Ya sabemos los antecedentes de Chávarry. Acción Popular ha pedido su renuncia. Cada vez que dice algo, el fiscal de la Nación pierde credibilidad”.

Gloria Montenegro

Congresista de APP

“Yo le pido al fiscal de la Nación que renuncie y le haga un favor al pais. Chávarry debe irse y no debe seguir blindando a la señora K y sus ‘hermanitos’”.