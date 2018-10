Sobre pena de muerte

Señor Director:

De los cuatro proyectos de reforma constitucional presentados por el Ejecutivo, no estoy de acuerdo con la bicameralidad, son 130 diputados y 50 senadores, que incrementará el gasto público y la burocracia. Vizcarra dice que escucha el clamor de la población y uno de ellos es, sobre la base del referéndum, preguntar a la ciudadanía acerca de la reimplantación de la pena de muerte, renunciando al tratado internacional que nos impide aplicarla. Presidente haga historia, reimplante la pena de muerte para aquel que mata con ensañamiento y premeditación. No hay otra alternativa para frenar la ferocidad de los delincuentes, quienes ahora nos matan, además, por no tener nada.

Manuel Gallardo Díaz

DNI 43224564

Indecopi a favor de otros

Señor Director:

Hace 18 meses presenté denuncia ante Indecopi contra la UCV-Lima Este por no dictar clases el 9° y 10° ciclo del 2018, y por cobros abusivos: 1.100.00 dólares por dos carpetas de graduación. Mis peticiones fueron declaradas infundadas (resolución N° 2361-2018) y solo fallaron a mi favor algunas situaciones aleatorias. Indecopi no aplicó el contenido del Código de Protección al Consumidor. “Cuando se trata de un pastor alemán, es manso, pero con los chihuahuas es bravo”. La parte resolutiva es un hazmerreír; el numeral 1 falla contra Ramírez Gutiérrez y los numerales 2, 3 y 4 contra Ramírez Martínez. Al parecer, un tercero preparó el proyecto de resolución. Recurro al PJ, será la Corte Suprema quien dé el veredicto final.

OMAR RAMíREZ GUTIéRREZ

DNI 40767804

Población y congresistas

Señor Director:

El Congreso bicameral de USA tiene 435 diputados y 100 senadores para una población de 326 millones. Nuestro país, que tiene menos de 32 millones de habitantes, debería tener un Congreso con solo 43 diputados y 10 senadores, identificables y responsables. Con apoyo profesional concursado no se necesitaría más para hacer buenas leyes y controles. La propuesta de 100 diputados y 30 senadores ya duplica esas proporciones, pero el actual Congreso, carente de autocrítica y pundonor, pretende aumentar a 130 diputados y 50 senadores para dar cabida a más gente incapaz. Justicia controlada solo por abogados y Congreso obeso; la reforma se deforma.

Jacinto Palacios SolanO

DNI 15735645

SOS en Quillabamba

Señor Director:

Mientras en el Congreso, integrantes de la bancada fujimorista blindan vergonzosamente a Hinostroza y todo aquello que signifique peligro para la jefa de su partido, en la provincia de Quillabamba, tierras de Echarati, zona indígena de Megantoni y el Bajo Urubamba, Cusco, sin que nadie dé cuenta de ello, continúa una huelga general indefinida de productores de coca y poblaciones indígenas que reclaman mejores precios para sus productos, la reapertura de la Universidad Intercultural de Quillabamba, consulta previa para la explotación de hidrocarburos, precios justos para el gas de donde precisamente se extrae este y donde cuesta más que en otras regiones. Llamo la atención al Gobierno central, autoridades regionales, medios de comunicación y otros para que atiendan esta situación que perjudica a esta parte del país. Es el SOS de los que tenemos familiares en esa zona del país.

néder hidalgO

DNI 00913813