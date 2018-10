Ministra La Rosa pide combatir la corrupción porque afecta lucha contra la pobreza en el Perú

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa, demandó hoy combatir con firmeza la corrupción en el país porque afecta los programas sociales dirigidos a miles de peruanos en situación de pobreza y pobreza extrema, quienes requieren ayuda urgente.

“La corrupción no puede pasar y (los corruptos) no nos pueden doblegar...”, señaló la funcionaria, tras indicar que no debemos permitir que este delito afecte “las posibilidades de creer que es posible salir de la pobreza”.

Sostuvo, además, que es necesario desterrar tanto las redes corruptas transnacionales y nacionales, así como aquellas que operan en pequeña escala a fin de impedirles legitimarse en el Estado.

Liliana La Rosa explicó que la corrupción no solo significa pérdidas económicas sino que pone en cuestión la viabilidad de nuestro país, y también pone en cuestión la confianza de la población.

“Todos juntos somos responsables de hacer un país probo y de constituir una cultura que afirme la ética día a día, una cultura en que nos haga confiar en que es posible cambiar las cosas”, manifestó.

La ministra formuló declaraciones, tras inaugurar el Simposio Internacional sobre Políticas de Integridad en Latinoamérica, organizado por SERVIR.