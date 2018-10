Fujimorismo se rehúsa acusar a Hinostroza por organización criminal.

Ni la invocación del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha hecho que el fujimorismo desista de la idea de no acusar al suspendido juez César Hinostroza por presuntamente pertenecer a una organización criminal. Milagros Salazar, parlamentaria de Fuerza Popular, prefirió hacer caso omiso al pedido del presidente del Legislativo.

"Yo soy parte de la Comisión Permanente, yo voté para que se archive la denuncia por crimen organizado. [...] El informe del señor Pacori no ha estado sustentado correctamente, no ha habido una evidencia que pertenezcan a un crimen organizado", afirmó la legisladora.

En ese sentido, la hipótesis de la congresista Milagros Salazar, se basa en que "el informe votado en la Comisión Permanente señala que César Hinostroza pertenece a una organización criminal, sin embargo los ex consejeros del CNM, no formarían parte de ella". Por lo tanto, argumenta que una banda de crimen organizado no puede estar conformada por una sola persona.

No obstante, la legisladora omite mencionar que en dicha banda delictiva también operaban el ex presidente de la Corte del Callao Walter Ríos, el empresario Antonio Camayo, etc. Si bien este último no fue funcionario público, al presuntamente formar parte de la organización criminal, se confirma que esta sí existe. Asimismo, si bien los antes mencionados forman parte de una investigación fiscal, eso no puede eximir la existencia de este grupo delictivo.

"Aquí la Comisión Permanente asume un rol como si fuera una investigación de oficio de la Fiscalía. Otro punto que el congresista Pacori no ha hecho ninguna acusación. Supuestamente por un colaborador eficaz, lo que ha dicho tiene que acreditarlo. Nosotros no investigamos a Los Cuellos Blancos, nosotros investigamos los CNM Audios", agregó.

Sin embargo, horas antes, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry exhortó: "El Congreso no blinda a nadie. Estamos en medio de un proceso, no ha concluido. Con más tiempo y argumentos para analizar el informe pueda tomarse una decisión más objetiva".