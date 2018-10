Luis Vargas Valdivia: “Cuando dicen que no hay suficientes pruebas, cometen una barbaridad”

En opinión del exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia, el Congreso, y principalmente la bancada de Fuerza Popular, comete una barbaridad al intentar exigir mayores pruebas para dar viabilidad a la denuncia por organización criminal contra César Hinostroza Pariachi y los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura.

¿Hace bien el Congreso, y puntualmente la bancada fujimorista, al exigir detalles en las pruebas contra César Hinostroza y los otros presuntos miembros de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ para evitar que sean investigados por el delito de organización criminal?

Lo que pretende el Congreso es convertirse en un tribunal de justicia. Ya el Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada jurisprudencia que el Congreso en estos casos lo único que tiene que determinar es si los hechos ameritan investigación fiscal y judicial.

¿No es necesario acreditar las pruebas en detalle?

No se tiene que acreditar pruebas ni nada por el estilo. La prueba se acredita ante el Poder Judicial. La calificación jurídica de los hechos delictivos le corresponde, de acuerdo a la Constitución, a la Fiscalía, en primer lugar, y luego al Poder Judicial. No al Congreso.

¿Qué es lo que ha determinado el Tribunal Constitucional al respecto?

El Tribunal Constitucional ha dicho que el Congreso lo único que tiene que hacer es determinar si, de acuerdo a los hechos, estos son o no razonables para abrir investigación. No se requiere que el Congreso acredite la comisión del delito, sino solo lo que se entiende como indicio razonable de comisión de delito que amerita ser investigado.

Pero Velásquez Quesquén y Mario Mantilla exigen detalles como, por ejemplo, la distribución de roles en la organización ‘Los Cuellos Blancos’...

No tienen por qué incluirlo. Eso, en todo caso, tendrá que ser acreditado en su momento en el proceso. Esta no es la etapa pertinente. Puede ser en la etapa intermedia del Ministerio Público, si es que formaliza acusación. Pero el Congreso no tiene que determinar la comisión del delito. Velásquez Quesquén y los otros saben que son congresistas, no son jueces. Cuando dicen que no hay suficientes pruebas cometen una barbaridad. Nuevamente tenemos congresistas a quienes no les importa lo que resuelve el Tribunal Constitucional.

¿Hay en todo esto una actitud coordinada entre la bancada fujimorista y los miembros de la presunta organización para encaminar un blindaje?

No olvidemos que el fiscal de la Nación, cuando se hizo público que el informe de la fiscal lo señala como integrante de la organización, él salió en declaraciones para decir que este informe carecía de sustento. A través de su defensa ha seguido atacando el contenido del informe. Si a esto sumamos lo decidido por la mayoría del partido de la señora Fujimori, queda claro que estamos ante una conducta coordinada.

¿El blindaje decidido para Hinostroza tendrá incidencia en Chávarry y Héctor Becerril?

Van a resolver lo mismo, porque el argumento de ellos es que no hay organización criminal porque no se ha acreditado el organigrama. Eso es una barbaridad.